(ARC) Turismo: Fedriga, accrescere capacit ricettiva del Fvg

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Trieste, 10 lug – “Il Friuli Venezia Giulia ha la necessit? di

accrescere la propria capacit? ricettiva per fare fronte a un

turismo che va molto bene”.

Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga allo stabilimento

triestino Sticco Mare in occasione della presentazione del numero

29 della rivista Ies “Trieste Lifestyle” dedicata al tema del

“morbin”, termine dialettale che definisce un aspetto tipico

della vivacit? giuliana.

Il governatore, intervistato da Giovanni Marzini, ha convenuto

sulla necessit? di insistere sul modello di un turismo slow che

valorizza la ricchezza di peculiarit? raccolte in pochi

chilometri e sulla bont? della scelta di un marchio di promozione

unificato “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. “Continueremo anche a

proporre grandi eventi, mentre si sta predisponendo una nuova

campagna televisiva”, ha confermato il governatore, sottolineando

il successo della promozione ottenuta come main sponsor

dell’Udinese calcio: “Per avere lo stesso ritorno della serie A ?

stato calcolato che avremmo dovuto spendere tredici volte tanto”.

Non ? mancato un monito: “Occorre essere attenti a mantenere

l’equilibrio”, ha evidenziato Fedriga, stigmatizzando gli aumenti

dei prezzi di alcune strutture in concomitanza con il concerto di

Robbie Williams, in programma il 17 luglio a Trieste, e

augurandosi che rincari di proporzioni esagerate non si

verifichino a ridosso della partita di Supercoppa del 13 agosto a

Udine tra Paris Saint Germain e Tottenham. “S? mercato, s?

business, ma diamoci delle regole: la Regione guarder? con

attenzione a chi sapr? mantenere il giusto profilo”.

ARC/PPH

102202 LUG 25