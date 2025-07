(ARC) Eventi:Callari, con Galleria Rifugio restituito un patrimonio storico

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

ricavati nel tunnel che fungeva da rifugio antiaereo

Pordenone, 10 lug – “Con la restituzione alla comunit? della

Galleria Rifugio, riqualificata come spazio museale, mettiamo a

disposizione della collettivit? un patrimonio di enorme valore.

Questo luogo, che un tempo salvava vite durante i bombardamenti,

oggi ci parla di storia, di identit? e di memoria, e diventa un

punto di riferimento per una cultura di convivenza e pace, oltre

che sito attrattivo per un turismo storico-culturale. La

realizzazione di questo progetto appariva quasi visionaria, la

sua realizzazione ci rende orgogliosi”.

Sono le parole dell’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano

Callari, pronunciate questa sera a Monfalcone durante

l’inaugurazione ufficiale della Galleria Rifugio, oggetto di un

importante intervento di recupero e valorizzazione, finanziato

anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un contributo di

810 mila euro. L’opera ha restituito alla comunit? uno

straordinario luogo della memoria, trasformato in spazio

espositivo e museale sotto il centro storico della citt?.

La Galleria, lunga quasi 300 metri e il cui ingresso ?

rappresentato dalla storica Salita Granatieri, fu realizzata come

rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale e poteva