Wed 09 July 2025

CORSI TFA SOSTEGNO, LA REGIONE INVESTE UN MILIONE 350 MILA EURO E SUPPORTA I DOCENTI CON UN CONTRIBUTO DI 2 MILA EURO.

ASSESSORA PORTAS: “UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER INSEGNANTI E ALUNNI CON DISABILITA’”

Cagliari, 09/07/2025

La Regione Sardegna per la prima volta stanzia un importante finanziamento da destinare agli aspiranti insegnanti di sostegno: con la Legge di stabilità, per l’anno 2025, sono stati messi a disposizione un milione e 350 mila euro. Questo significa che si potranno supportare gli ammessi ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico con un contributo di circa 2 mila euro, che servirà ad abbattere i costi delle tasse di iscrizione all’Università di Cagliari o di Sassari.

“E’ una grande occasione – ha dichiarato l’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas – sia per i docenti che aspirano a diventare di ruolo con l’incarico del sostegno, sia per gli alunni. Saremo così in grado di fornire alle ragazze e ai ragazzi con disabilità personale qualificato che li supporterà nel percorso di studi, in base alle loro particolari esigenze. Sappiamo che c’è sempre maggiore richiesta di queste figure professionali e questa opportunità, che arriva anche con il contributo della Regione, credo sia di notevole importanza nell’ottica di rispettare il principio del diritto allo studio, ovvero dare a tutte e tutti le stesse opportunità”.

Sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’A.A. 2024/2025:

Università di Cagliari

Scadenza: 12 luglio 2025

Vai al bando

https://web.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page

Università di Sassari

Scadenza: 11 luglio 2025

Vai al bando

https://www.uniss.it/it/bandi/bando-di-selezione-lammissione-al-percorso-di-formazione-il-conseguimento-della

