CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CENTOCELLE E GORDIANI. DUE PERSONE ARRESTATE E SEI DENUNCIATE.

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEI QUARTIERI CENTOCELLE E GORDIANI.

DUE PERSONE ARRESTATE E SEI DENUNCIATE.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, con il supporto di

altri militari della Compagnia Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile di

Roma, hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del

territorio nei quartieri Centocelle e Gordiani, finalizzato alla prevenzione

e repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia con

particolare riferimento all’area di piazza dei Mirti, seguendo le linee

strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e

condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 2 persone arrestate e 6 denunciate alla

Procura della Repubblica.

Nel particolare, un romano di 52 anni, non è passato inosservato ai militari

che, in transito in piazza dei Mirti, hanno riconosciuto e bloccato l’uomo,

quale presunto autore di due episodi di furto aggravato, commessi il 19

giugno scorso ai danni di due attività commerciali di via dei Castani. Alla

vista dei militari però, il 52enne, al fine di sottrarsi al controllo, si è

rifiutato di fornire le proprie generalità e ha minacciato di morte i

Carabinieri. Per questo motivo sono scattate le manette.

Poco dopo, invece, un cittadino romano di 35 anni, senza fissa dimora, è

stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina, in quanto

sorpreso mentre asportava alcune monete, custodite nel vano porta oggetti di

un’auto, dopo aver forzato il vetro lato guida.

Quattro le persone denunciate dai Carabinieri di età compresa dai 17 anni e

i 20, tutti di origini bosniache, che nel corso dei controlli sono stati

sorpresi in strada in possesso senza giustificato motivo di tre chiavi

inglesi, un giravite e una spranga di ferro. Tutto posto a sequestro.

Infine, un cittadino originario di Potenza di 38 anni è stato denunciato dai

militari, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze

stupefacenti e psicotrope, in quanto a seguito di un controllo è stato

trovato in possesso di 3 dosi di crack.

Complessivamente nell’azione di controllo, i Carabinieri hanno identificato

95 persone, controllato 57 veicoli e sanzionato una persona al codice della

strada.

020725

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma