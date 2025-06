CS – Promozione di Alassio a Nizza nell’ambito del progetto di collaborazione transfrontaliera con la Francia

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

Sat 28 June 2025 Promozione di Alassio a Nizza nell'ambito del progetto di collaborazione transfrontaliera con la Francia

Nei giorni scorsi l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta, e l’assessore al Bilancio, Patrizia Mordente, hanno preso parte a un evento istituzionale di rilievo ospitato nella splendida cornice di Villa Ephrussi de Rothschild a Nizza.

La serata si è svolta nell’ambito del progetto “10 Comuni”, al quale il Comune di Alassio aderisce sin dalle origini, avviato diversi anni fa e che oggi coinvolge circa cinquanta municipalità, in sinergia con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

“Siamo veramente soddisfatti di questo progetto che nel corso del tempo ha saputo generare risultati molto concreti – dichiara l’assessore Franca Giannotta – contribuendo a consolidare i flussi turistici transfrontalieri, a sostenere le attività commerciali e a promuovere le eccellenze eno-gastronomiche del nostro territorio, a partire dalle specialità De.Co. del Comune di Alassio. Non meno importante è il valore delle collaborazioni in campo educativo, rese possibili grazie all’impegno costante del Presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda, e il valore del contributo dell’assessore Patrizia Mordente che mi ha accompagnata in questa occasione e che, nel suo incarico di assessore al Bilancio, si è adoperata per garantire le risorse necessarie a confermare la nostra adesione anche per il 2025”.

L’iniziativa si è inserita in un mese di giugno particolarmente vivace per la promozione del territorio alassino, durante il quale il tram cittadino di Nizza ha circolato personalizzato con un’immagine suggestiva di un panorama della baia di Alassio con in corso una sessione di Marcia Acquatica, disciplina sportiva che negli anni più recenti è divenuta uno degli elementi distintivi di Alassio. Questa disciplina ha, infatti, trovato nel litorale della Città del Muretto la sua sede ideale, grazie a un fondale marino particolarmente favorevole e alla passione del Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM), che ne sostiene la crescita e la diffusione attraverso Alassio Wave Walking CNAM.

