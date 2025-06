(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Roma. Sce: “Migliori auguri e buon lavoro a Giulia Tempesta, Pino Battaglia e Albino Ruberti”

Roma, 26 giugno 2025 – “Facciamo i nostri migliori auguri a Giulia Tempesta, per il suo nuovo incarico come capo segreteria del sindaco Roberto Gualtieri. Una donna giovane di 35 anni che ricopre un ruolo strategico rappresenta quel cambiamento che la nostra città sta attraversando. Sappiamo che saprà ricoprire in maniera competente anche questo altro compito. Buon lavoro anche a Pino Battaglia e Albino Ruberti che si apprestano a svolgere rispettivamente i nuovi ruoli di assessore e direttore generale del Campidoglio”.

Così in una nota Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista.