(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 FS e associazioni dei consumatori: cantieri, security e assistenza clienti al centro dell’incontro

A Roma un tavolo di confronto con i vertici del Gruppo FS

26 giugno 2025

Il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria e le interruzioni programmate, la sicurezza della rete e l’incremento dei servizi di assistenza clienti sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che ha visto coinvolti a Roma i vertici del Gruppo FS e le principali associazioni dei consumatori.

«Sicurezza, puntualità e investimenti sono i tre punti prioritari su cui lavorare» ha spiegato Aldo Isi nel corso del suo intervento. L’AD di RFI ha sottolineato come nel 2024 gli investimenti hanno raggiunto i 10 miliardi di euro con un incremento significativo rispetto ai 4,5 miliardi del 2018. «Ogni giorno ci sono 1.200 cantieri attivi che coinvolgono migliaia di lavoratori – ha proseguito Isi – e abbiamo lanciato anche un nuovo modello organizzativo per la manutenzione, con un focus su nodi critici e infrastrutture».

Sul tavolo anche il Piano Estate 2025 di Trenitalia per garantire la mobilità dei passeggeri anche in presenza dei cantieri.

«Stiamo lavorando per migliorare la qualità del servizio in estate e per garantire un supporto costante a tutti i passeggeri” ha precisato l’AD di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio durante l’incontro, spiegando che «sono in corso attività manutentive straordinarie su tutta la flotta e un potenziamento sulle attività di gestione delle eventuali emergenze». Per rendere più tempestiva la comunicazione con i viaggiatori,

il numero uno di Trenitalia ha ricordato l’iniziativa smart refund che velocizza i processi di rimborso e l’installazione di 250mila QR code a bordo dei treni per un accesso diretto a tutte le principali informazioni durante il viaggio. Obiettivo è dare un’assistenza sempre più personalizzata e in tempo reale: sarà esteso a tutti i passeggeri l’uso di un chatbot che consente una facile riprogrammazione del viaggio attraverso l’uso di WhatsApp.

Focus anche sulla security con l’intervento dell’AD di FS Security Pietro Foroni. «Abbiamo implementato – ha evidenziato Foroni – nuove tecnologie di videosorveglianza a Milano Rogoredo e Firenze, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nelle aree critiche attraverso sistemi di allerta automatizzati che riconoscono la presenza di estranei, oltre all’aver introdotto investimenti per rafforzare le infrastrutture vulnerabili».

A chiusura dell’incontro il Chief Corporate Affairs e Communication Officer di FS, Giuseppe Inchingolo, ha ringraziato le associazioni dei consumatori per la collaborazione e il clima di cooperazione riconoscendo l’impegno comune a completare le opere in corso, preservando i viaggiatori. «Per il Gruppo FS – ha concluso Inchingolo – è prioritario informare in modo chiaro e trasparente i passeggeri, iniziando dai pendolari, per permettere loro di programmare con anticipo il viaggio o di rimodularlo in base alle proprie esigenze, offrendo delle valide alternative in caso di cantieri sulla linea. L’obiettivo principale è fornire un servizio di qualità ai cittadini investendo nel dialogo e nella collaborazione con associazioni e istituzioni».