Comunicato stampa: Assegnati i Premi OICE 2025 dell’ingegneria e dell’architettura

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Lista dei Premiati

Categoria A – Premi alle Organizzazioni di ingegneria e architettura:

1. Innovazione nell’ingegneria e nell’Architetture: Division Architecture srl

2. ESG/Sostenibilità: Italferr spa

3. Parità di genere: Politecnica- Ingegneria e Architettura

4. Best place to work: No.Do e Servizi srl

5. Crescita in Italia e/o Estero: IRD Engineering

6. Servizi di ingegneria nella realizzazione delle opere: GaE Engineering srl

7. La sicurezza nei cantieri: GaE Engineering srl

8. Ceo dell’anno: 3TI Progetti

Categoria B – Premi ai Progetti:

1. Progetti di Pianificazione territoriale e Rigenerazione Urbana: SMStrutture srl

2. Progetti di impatto/valenza sociale e culturale: Artelia Italia

3. Progetti di edilizia sostenibile: MCM Ingegneria

4. Progetti di infrastrutture di trasporto: Arkteam Architetti SS

5. Progetti per la logistica, per l’industria e per l’energia: Politecnica – Ingegneria e

Architettura

6. Progetti per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio:

Studio FC & RR Associati

7. Progetti di opere in legno: Livellodue

8. Progetti di opere in calcestruzzo: DVS srl

9. Progetti di opere in acciaio: 3TI Progetti

10. Progetti di Restauro: FIMA Engineering srl

11. Progetti in BIM: La SIA

Progetto dell’anno: Artelia Italia Ospedale di Parma