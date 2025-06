La collina delle meraviglie… al tramonto. Alla scoperta dei macchiaioli

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

Appuntamento mercoledì 2 luglio ore 20,30 con la passeggiata dalla pieve di San Giovanni Decollato alla Villa del barone

La secondo appuntamento con le passeggiate, promosse dal Comune di Montemurlo e Fondazione Cdse in collaborazione con la Storia camminata, alla scoperta della Collina delle Meraviglie. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 2 luglio ore 20,30 con una passeggiata facile sulle orme dei pittori macchiaioli che vissero a Montemurlo, primo fra tutti Cristiano Banti, artista e mecenate che trasformò la Villa del Barone in un circolo di artisti che ritrassero la collina montemurlese e i suoi abitanti. Il ritrovo è in piazza Castello.

Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, condurrà la passeggiata, un viaggio nel tempo nella campagna ottocentesca ritratta dai macchiaioli che soggiornarono alla villa del Barone. La passeggiata sarà intervallata dalla lettura di lettere tra pittori macchiaioli. Porterà il proprio saluto ai camminatori l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Per partecipare è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/CM88CNzPQdtrmHuXA

