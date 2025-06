Oman: La legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche entrerà in vigore nel 2028

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

Il Sultanato dell’Oman ha compiuto un importante passo verso il rafforzamento della sostenibilità finanziaria con l’emanazione della Legge sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, prevista per entrare in vigore all’inizio del 2028. La normativa, emanata con il regio decreto n. 56/2025, comprende 76 articoli suddivisi in 16 capitoli, e introduce un sistema fiscale che si applica ai contribuenti con un reddito annuo complessivo superiore a 42.000 OMR, imponendo un’aliquota del 5% sul reddito imponibile.

Secondo l’Autorità Fiscale, questa legge rappresenta una componente fondamentale della strategia di riforma fiscale del Paese e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi delineati in Oman Vision 2040, che mira a diversificare le fonti di reddito pubblico, riducendo la storica dipendenza dal petrolio. Entro il 2030, si punta a far salire al 15% la quota del PIL generata da entrate non petrolifere, con un ulteriore aumento al 18% entro il 2040.

L’imposta ha l’obiettivo di redistribuire la ricchezza, promuovere la giustizia sociale e finanziare il sistema di protezione sociale del Paese. Lo sviluppo della legge è avvenuto a seguito di uno studio dettagliato sull’impatto economico e sociale, basato su dati provenienti da diverse agenzie statali. I risultati hanno confermato che circa il 99% della popolazione non sarà soggetta a questa imposta, grazie al limite di esenzione elevato e all’aliquota contenuta.

La normativa prevede numerose esenzioni e deduzioni che riflettono le priorità sociali del Sultanato, inclusi benefici per spese legate a istruzione, sanità, donazioni, zakat, successioni e abitazione principale.

Karima bint Mubarak Al Saadiya, direttrice del progetto presso l’Autorità Fiscale, ha assicurato che sono stati completati tutti i preparativi per l’attuazione della legge, compreso lo sviluppo di un sistema elettronico avanzato in grado di facilitare l’adempimento volontario e monitorare l’accuratezza delle dichiarazioni dei redditi. Ha aggiunto che i regolamenti esecutivi saranno pubblicati entro un anno dalla promulgazione della legge e che sono in preparazione linee guida dedicate per contribuenti individuali e aziende.

Questa riforma rappresenta una svolta storica nel sistema fiscale omanita, in linea con gli sforzi del Paese per rafforzare la propria posizione economica, promuovere uno sviluppo sostenibile e attrarre investimenti a lungo termine in un contesto normativo stabile e trasparente.