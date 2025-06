MEETING GIOVANISSIMI, DAGNONI: “QUI I CAMPIONI DEL FUTURO”

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 MEETING GIOVANISSIMI 2025

IL PRESIDENTE DAGNONI: “QUI I CAMPIONI DEL FUTURO”

VIAREGGIO (21/06) – Prosegue a ritmo serrato il Meeting Nazionale Giovanissimi, giunto alla sua seconda giornata, con le gare endurance su strada e fuoristrada che hanno animato le diverse categorie d’età. Una vera festa dello sport nella splendida cornice della pineta e lungo le principali arterie cittadine, tra il quartiere Marco Polo e Città Giardino, trasformate per l’occasione in un circuito a cielo aperto.

Anche oggi, grande partecipazione di pubblico: una marea colorata di famiglie, accompagnatori e appassionati ha scandito ogni prova con un tifo caloroso ma sempre rispettoso, dando ulteriore slancio all’atmosfera di festa e condivisione.

Presente per l’occasione anche la dirigenza nazionale della Federciclismo, che ha voluto salutare personalmente i giovani partecipanti e incontrare le società. Un segno concreto dell’attenzione riservata a un evento che rappresenta una delle tappe più significative dell’intero calendario federale giovanile.

“Oggi è un giorno speciale – afferma il Presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni -. Essere circondati da tanti bambini e bambine è una grande emozione. Il Meeting è un evento che racconta quanto entusiasmo e quanta passione c’è nel nostro mondo, ed è bello vedere i ragazzi approcciarsi al ciclismo in questo modo. E’ il momento più importante della promozione perché qui vediamo le attitudini che i bambini hanno alle varie discipline. L’’ingrediente principale, però, rimane il divertimento. Ringrazio Laura Puccetti per il lavoro svolto come consigliera con delega al settore giovanile, che si sta impegnando perché tutto funzioni al meglio. Un grazie anche alla società organizzatrice SC Corsanico e al Comune di Viareggio per la perfetta gestione dell’evento. Come Federazione non possiamo essere che soddisfatti e felici. Si dice chi vince è il migliore, ma in questo caso a vincere è il divertimento e l’entusiasmo. Sono certo che in queste giornate pedalino anche i nostri campioni del futuro”.

“Fino a quest’anno avevo seguito il Meeting solo attraverso i social, – afferma il CT della Nazionale Marco Villa – ma viverlo di persona è tutta un’altra cosa. È un evento straordinario: un’esplosione di energia, con centinaia di bambini impegnati contemporaneamente su più campi, ciascuno con il proprio entusiasmo e la propria voglia di mettersi in gioco. Complimenti agli organizzatori per l’ottimo lavoro e un grande applauso ai genitori e agli accompagnatori, che con passione e dedizione rendono possibile tutto questo. È da qui che nasce il ciclismo vero, quello che – da commissario tecnico – ritroverò tra qualche anno a livelli più alti. Ed è proprio da questa base che si costruisce il futuro del nostro movimento. Complimenti a tutti, davvero”.

Presente anche i Vice Presidenti Saverio Metti e Carmine Acquasanta, anche loro a Viareggio a fare il tifo per i ragazzi in gara: “Uno spettacolo bellissimo, un mare di gente, una location fantastica. Ma soprattutto, una straordinaria energia e una perfetta sintonia tra genitori, tecnici e ragazzi: è questa l’essenza del Meeting Giovanissimi, una delle manifestazioni più importanti del calendario federale”, le parole di Carmine Acquasanta.

Sempre presente ed in prima linea Laura Puccetti, consigliera federale con delega al Settore Giovanile FCI: “È stato il mio primo Meeting da consigliera ed è stato davvero emozionante. Sono felicissima di come sia andata. Voglio ringraziare la Commissione Giovanile, presente al completo e al lavoro senza sosta, giorno e notte. Vedere oltre 1500 bambini divertirsi e impegnarsi è stato per me toccante: se ami questa categoria, questa festa rappresenta davvero il massimo”.

Domani 22 giugno si prosegue con le ultime prove su strada dei più grandi (G6) dalle 9:00 alle 16:00, offrendo spettacolo e adrenalina tra le strade di Viareggio. Sarà utilizzato il solo percorso che transiterà sulle strade Via Zara, Via Buonarroti, Via Marco Polo e Via Cadorna (interno alla pineta).