Luiss, Agenda Eventi 23-27 giugno – con LOMBARDI, QUAGLIERIELLO, ORSINA, MONTI, BAGNAI, BONETTI, TARQUINI e TREMONTI

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Costruire valore nell’economia globale: strategie italiane nell’era delle transizioni

Martedì 24 giugno, ore 10:00-13.00

Sala Matteotti, Camera dei Deputati, Roma

In un contesto globale segnato da shock sistemici, transizioni energetiche accelerate e crescenti tensioni tra grandi potenze, si ridefiniscono equilibri geopolitici e catene del valore.Il Policy Observatory della Luiss School of Government organizza un seminario alla Camera dei Deputati per analizzare le trasformazioni dell’economia globale e le implicazioni per la politica industriale e pubblica.Dopo l’introduzione di Domenico Lombardi, Direttore del Luiss Policy Observatory, si terranno due panel di discussione, dove interverranno tra gli altri:

Panel 1: Nuovi Equilibri, Vecchie Dipendenze: l’Italia nella geoeconomia del disaccoppiamento

On. Alberto Bagnai, Vicepresidente VI Commissione Finanze, Camera dei Deputati

Modera: Elisabetta Migliorelli, Vicedirettore Tg2, RAI

Panel 2: Dazi e Made in Italy: l’Italia tra bersaglio e mediatore sotto l’ombrello della sostenibilità e dell’innovazione

On. Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanzedella Camera dei Deputati;On. Alberto Gusmeroli, Presidente X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, Camera dei Deputati;Maurizio Tarquini, Direttore generale, Confindustria;On. Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, Camera dei Deputati

Modera: Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government.

Inoltre, Luciano Monti, Dirigente Area Studi Ue del Luiss Policy Observatory presenterà la ricerca “L’ombrello della produzione responsabile a sostegno della competitività europea”.

Presiedute da Giovanni Orsina, Direttore del Dipartimento di ScienzePolitiche, Luiss, le conclusioni saranno affidate a Giulio Tremonti, Presidente III Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati.

XYZ Camp 2025

Giovedì 26 giugno, ore 9:30Aula Carlo Azeglio Ciampi, Luiss Business School,Via Nomentana 216

Lo XYZ CAMP 2025 è un bootcamp intergenerazionale dedicato alla Ricerca e Innovazione (R&I).

Durante la giornata, gli studenti dei corsi di laurea magistrale in Strategic Management, Innovation and Sustainability e in Law, Digital Innovation and Sustainability presenteranno idee di startup e progetti di fronte a una platea di manager, esperti e rappresentanti istituzionali provenienti da tutta Europa.

XYZ è anche il nome di un percorso di apprendimento in ricerca e innovazione (R&I) integrato nel programma MSc in Strategic Management, Innovation and Sustainability (SMIS). Gli studenti partecipano a un ciclo di laboratori in cui testano sul campo la propria capacità di trasferimento strategico della tecnologia e dell’innovazione, sfruttando appieno il potenziale di una università di scienze sociali.

Per maggiori info.

Press Office

LuissLibera Università Internazionaledegli Studi Sociali Guido Carli

Annalisa Pacini

Head of Press Office

Eleonora Giusto

Press Office

Paolo CantorePress Office