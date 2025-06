I senatori Ricketts e Kaine presentano l’AUKUS Improvement Act

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

WASHINGTON, DC – Oggi, i senatori statunitensi Pete Ricketts (R-NE) e Tim Kaine (D-VA) hanno presentato l’AUKUS Improvement Act. Basandosi sulla legislazione bipartisan che prevede l’AUKUS, contenuta nel National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2024, l’ AUKUS Improvement Act semplificherà ulteriormente la collaborazione e la coproduzione nell’ambito dell’industria della difesa tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito. La legge è stata promossa anche dai senatori John Cornyn (R-TX), Chris Murphy (D-CT) e Dan Sullivan (R-AK).

” Stati Uniti, Australia e Regno Unito si trovano ad affrontare collettivamente il contesto di minaccia più impegnativo dalla Seconda Guerra Mondiale. Con l’avvicinarsi del quarto anniversario dell’AUKUS, è chiaro che occorre fare di più per abbattere gli ostacoli burocratici e garantire un ambiente di innovazione e commercio per la difesa più fluido”, ha affermato Ricketts. “Snellire i trasferimenti di capacità critiche a due dei nostri più stretti alleati e facilitare al contempo un ecosistema di coproduzione più efficiente: l’AUKUS Improvement Act rafforzerà il vantaggio operativo dei nostri alleati, migliorerà l’interoperabilità e sosterrà la nostra base industriale”.

“La partnership AUKUS è fondamentale per contrastare la minaccia cinese e garantire che l’Indo-Pacifico rimanga libero e aperto”, ha affermato Kaine. “Sono orgoglioso di presentare questa legge bipartisan per rafforzare AUKUS e promuovere la collaborazione in materia di difesa tra i nostri Paesi”.

L’AUKUS Improvement Act:

Esentare le entità controllate dal Dipartimento di Stato che sono state approvate come utenti autorizzati AUKUS dall’obbligo di ottenere approvazioni per trasferimenti a terzi nell’ambito delle vendite militari all’estero.

Esentare l’Australia e il Regno Unito dall’obbligo di notifica al Congresso per le attività manifatturiere all’estero.

SFONDO:

Negli ultimi cinque anni, l’Australia ha investito 23 miliardi di dollari in ordini di Vendite Militari Estere (FMS ) , diventando uno dei maggiori utilizzatori del processo FMS. Il sistema FMS garantisce che l’Australia acquisti esattamente la stessa variante utilizzata dalle forze armate statunitensi, consentendo una maggiore interoperabilità. Supporta inoltre le forze armate americane dispiegate che operano in Australia attraverso l’accesso ai pezzi di ricambio. L’Australia è spesso tenuta a trasferire elementi di equipaggiamento acquistati tramite FMS all’industria per ulteriori sviluppi, operazioni, manutenzione e supporto. Per farlo, deve ottenere il consenso scritto del Dipartimento di Stato sotto forma di richiesta di Trasferimento da Terze Parti (Third Party Transfer, TPT). Tuttavia, il processo TPT può essere lento, con le domande che spesso richiedono molti mesi prima di essere approvate. Sottoponendo i TPT realizzati tramite FMS a controlli sulle esportazioni simili a quelli previsti dall’AUKUS per le Vendite Commerciali Dirette (DCS), l’AUKUS Improvement Act consentirà ai nostri alleati di disporre di capacità più rapidamente.

Nel marzo 2021, l’Australia ha istituito l’Impresa per le Armi Guidate e gli Ordigni Esplosivi (GWEO) per espandere le proprie scorte di munizioni e missili, avviare la produzione nazionale di armi guidate e integrare le catene di approvvigionamento dei partner internazionali. Nell’ambito di questo annuncio, Australia e Stati Uniti hanno concordato di collaborare per una capacità produttiva flessibile di armi guidate in Australia, con un’attenzione iniziale al potenziale di coproduzione di Sistemi di Lancio Multiplo di Razzi Guidati (GMLRS) entro il 2025 e alla successiva coproduzione del Missile d’Attacco di Precisione (PrSM).

Tuttavia, l’Arms Export Control Act richiede una Notifica al Congresso (CN) 15 giorni prima dell’approvazione di un accordo di assistenza tecnica commerciale o di licenza di produzione per la produzione di equipaggiamenti militari significativi all’estero, indipendentemente dal valore. Attualmente, il Dipartimento di Stato esclude qualsiasi trasferimento di articoli, dati tecnici o servizi per la difesa che richieda una CN dall’ambiente senza licenza e dalle disposizioni di elaborazione accelerata previste dall’AUKUS. Pertanto, l’Australia è tenuta a ottenere un Contratto di Licenza di Produzione per ricevere i dati tecnici e il know-how produttivo per ciascun componente di una munizione a guida di precisione. Ciò aggiunge complessità, tempi e costi, limitando così la cooperazione nella coproduzione di munizioni che avvantaggia sia gli Stati Uniti che l’Australia.

Il testo del disegno di legge è disponibile qui .