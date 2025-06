L’Aquila – Comunicato stampa opposizioni, richiesta III Commissione su tema sicurezza.

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

III COMMISSIONE CONSILIARE

FABIO FRULLO

E, p.o.c. PRESIDENTE

CONSIGLIO COMUNALE

ROBERTO SANTANGELO

Oggetto: Richiesta di convocazione urgente della III Commissione Consiliare sul tema della sicurezza e della pianta organica della Questura dell’Aquila

I sottoscritti consiglieri comunali

PREMESSO CHE:

la sicurezza della nostra comunità deve rappresentare una priorità per l’Amministrazione comunale e per l’intera cittadinanza aquilana;

da tempo, e in più occasioni, i rappresentanti sindacali delle Forze di Polizia hanno lanciato ripetuti allarmi circa la grave carenza di organico che affligge la Questura dell’Aquila;

l’articolo pubblicato su Il Messaggero in data 15 giugno 2025, dal titolo emblematico “Solo 10 agenti: scatta l’allarme sicurezza”, conferma purtroppo una situazione di estrema difficoltà, ormai divenuta strutturale e non più sostenibile;

l’articolo pubblicato su Newstown in data 16 giugno 2025 dal titolo: “la gravissima carenza strutturale di personale, il progressivo impoverimento dei servizi di polizia sul territorio e un carico di lavoro ormai insostenibile, sotto ogni profilo;

come amministratori, non possiamo e non dobbiamo rimanere inermi di fronte a problematiche così rilevanti che incidono direttamente sulla qualità della vita e sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

ogni discussione consiliare che riguardi il tema della sicurezza cittadina non può prescindere da un confronto preventivo e approfondito con coloro che quotidianamente sono chiamati a garantire la sicurezza sul nostro territorio;

la III Commissione Consiliare rappresenta la sede naturale per avviare un dialogo costruttivo e istituzionale su queste criticità, raccogliendo le istanze dei sindacati delle Forze di Polizia e valutando soluzioni e proposte operative;

è necessario evitare ogni forma di strumentalizzazione politica e affrontare il tema della sicurezza con la serietà e la responsabilità che esso richiede, nel rispetto del superiore interesse della città e della comunità aquilana;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CHIEDONO ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Consiglio comunale

la convocazione urgente della III Commissione Consiliare, con all’ordine del giorno:

Analisi della situazione attuale relativa alla carenza di organico della Questura dell’Aquila;

Audizione dei rappresentanti sindacali delle Forze di Polizia e dei rappresentanti istituzionali competenti;

Discussione e proposta di eventuali iniziative che l’Amministrazione comunale possa intraprendere a sostegno di un potenziamento degli organici e di un rafforzamento complessivo dei presidi di sicurezza sul territorio.

I consiglieri comunali

Paolo Romano

Enrico Verini

Gianni Padovani

Stefano Albano

Stefano Palumbo

Stefania Pezzopane

Lorenzo RotelliniSimona Giannangeli

Elia SerpettiMassimo Scimia

Emanuela Iorio

Alessandro Tomassoni