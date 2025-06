(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Piacenza, 14 giugno 2025

*Oggetto:* *Mercoledì 18 “Caffè con Katia” al bar Pluto di via Foresti*

Sarà il bar Pluto di via Foresti 35, a ospitare il prossimo “Caffè con

Katia”: la sindaca Tarasconi sarà a disposizione dei cittadini mercoledì 18

giugno dalle 8 alle 9, per ascoltare, come avviene nei periodici incontri

mattutini, segnalazioni e richieste di intervento nei vari ambiti di

competenza dell’Amministrazione comunale.