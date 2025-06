Fly&Fun 2025, lunedì 16 giugno in Municipio la presentazione dell’evento

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Oggetto: Fly&Fun 2025, lunedì in Municipio la presentazione dell’evento

Si terrà lunedì, 16 giugno alle ore 9.45, presso la sala consiliare in Municipio, la conferenza stampa di presentazione della fiera aeronautica internazionale Fly&Fun 2025, evento in programma nel terzo fine settimana di luglio presso l’aeroporto militare di Piacenza – San Damiano, frutto della collaborazione tra Aeronautica Militare e Aeroclub Italia, in particolare tra il Distaccamento Aeroportuale Piacenza e l’Aero Club Pavullo. Accanto alla sindaca Katia Tarasconi, saranno presenti il generale di brigata aerea Urbano Floreani, capo del 5° Reparto “Comunicazione” Stato Maggiore dell’Aeronautica, il tenente colonnello Salvatore Occini comandante del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, il presidente dell’Aero Club Pavullo Roberto Gianaroli e la sindaca di San Giorgio Piacentino, Donatella Alberoni.