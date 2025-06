(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

Piacenza, 13 giugno 2025

Oggetto: Pubblicate le graduatorie definitive di ammissione ai nidi d’infanzia

comunali, convenzionati e al servizio Edugate, per il 2025-2026.

Sono consultabili sul sito http://www.comune.piacenza.it, con evidenza anche in home page,

le graduatorie definitive di ammissione ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e al

servizio Edugate, per il 2025-2026, ripubblicate nel pomeriggio odierno dopo un

disguido tecnico mattutino.

A seguito della verifica di tutte le domande pervenute e dei ricorsi presentati dopo la

pubblicazione degli elenchi provvisori, questo il bilancio: 735 le richieste valide, di cui

603 (comprensive dei nascituri entro il termine del 31 maggio) per l’inserimento nei

nidi e 132 per il polo Edugate, che accoglie i bambini da 1 a 6 anni.

La disponibilità per le nuove iscrizioni, considerando il sistema integrato dei nidi, era

di 302 posti. Sinora, incrociando le disponibilità delle diverse strutture per ciascuna

fascia d’età e le indicazioni espresse dalle famiglie, nel rispetto delle graduatorie sono

stati accolti 299 bambini: 66 lattanti da 3 a 12 mesi; 136 nella categoria dei piccoli, da

12 a 24 mesi; 85 “grandi”, da 24 a 36 mesi. Sono inoltre stati assegnati 12 posti al nidopart time, su un totale di 15: ne restano a disposizione, pertanto, altri 3 sul turno

pomeridiano, in cui sarà possibile inserire bimbi nella fascia dei piccoli o dei grandi.

Per quanto riguarda il servizio Edugate, i posti liberi per le nuove iscrizioni erano 10: 6

sono stati attribuiti a bambini di età 1-3 anni, 4 alla fascia d’età 3-6 anni.

La lista d’attesa, per effetto del nuovo Regolamento, è unica e non più legata alle

preferenze: pertanto, a fronte di eventuali rinunce o ritiri, si procederà con lo

scorrimento della graduatoria in base al punteggio effettivo della famiglia, che potrà

accettare o meno l’alternativa proposta indipendentemente dalle strutture che aveva

indicato al momento dell’iscrizione. Ad oggi, per i nidi sono in attesa 304 bambini: 61

lattanti, 124 piccoli e 119 grandi. Per il servizio Edugate, da sempre molto richiesto per

il carattere innovativo improntato al bilinguismo, restano in attesa 122 utenti.

A facilitare lo scorrimento delle graduatorie potrà essere anche la riorganizzazione delle

sezioni nelle strutture a gestione diretta comunale, dove sono state previste anche alcune

classi “miste” che consentono, con una divisione meno rigida in fasce di età, di inserire

bambini dai 12 o 15 mesi sino ai 36 mesi.

Inoltre, come previsto dal Regolamento che il Consiglio comunale ha approvato nel

febbraio scorso, qualora una famiglia risulti insolvente al 31 maggio di ogni anno

educativo, per un periodo di almeno tre mensilità, viene preclusa la continuità di

frequenza del nido se gli arretrati non vengono saldati entro il successivo 30 giugno.

Una misura, quest’ultima, introdotta a tutela di tutti gli utenti, per garantire la fruizione

responsabile – a condizioni eque e trasparenti – di un servizio pubblico fondamentale.

Sempre nell’ottica di dare alle famiglie la possibilità di organizzarsi e pianificare con

largo anticipo, il Regolamento introduce una prescrizione fondamentale: chi viene

ammesso ha l’obbligo, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, di

formalizzare per iscritto l’accettazione o la rinuncia: se questo non avviene, si è esclusi

dalla graduatoria. Lo stesso vale, anche per le liste d’attesa, in caso di rifiuto.

