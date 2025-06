Comunicato stampa donazioni organi

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

Continua l’opera di sensibilizzazione, da parte

del Comune, verso la donazione degli organi.

Ricevuti in Municipio due astigiani “trapiantati”.

Come previsto dalle attuali normative di legge, all’atto del rilascio della propria Carta d’Identità Elettronica (CIE), il cittadino può dichiarare, liberamente, se aderire al registro nazionale delle donazioni degli organi.

Rispetto al passato molto è stato fatto ma, come si dice in questi casi, molto resta ancora da fare. “ Su quasi tutto il territorio nazionale, ha commentato Maurizio Rasero, sindaco di Asti, assistiamo ad un livellamento delle adesioni, (il riferimento è relativo al solo rilascio delle CIE) nonostante il grande impegno profuso costantemente dai dipendenti comunali nel sottolineare l’importanza di tale gesto all’atto del rilascio. Soprattutto i nostri concittadini “stranieri” sono molto riottosi ad accettare l’adesione, vuoi per motivi personali, soggettivi, culturali, religiosi o semplicemente per disinformazione. Nei prossimi mesi il nostro Assessorato di riferimento, avvierà una serie di incontri, con associazioni, club di servizio ed altro ancora, con l’unico intento di informare e sensibilizzare tutti sempre più verso la donazione.”

“E’ in tal senso, ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Asti Giovanni Boccia, che molto volentieri nei giorni scorsi, ho ricevuto in Municipio due nostri concittadini che hanno potuto “godere” del grande gesto d’amore di anonimi benefattori e sono stati sottoposti a trapianto di organo. Tale visita di cortesia da parte del signor Giuliano e della signora Ermanda, ha avuto il duplice scopo da un lato di sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica verso le donazione e altresì per ringraziare il personale comunale, addetto al rilascio delle CIE, per il costante impegno profuso. ” Nota di colore, i due nostri concittadini, nel ringraziare tutto il personale del competente settore comunale, si sono presentati negli uffici con un gran vassoio ricolmo di gustosi dolcetti. Eventuali maggiori informazioni presso gli sportelli dell’Assessorato di via De Amicis 8 oppure cercando in rete A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule).

Asti, 11 giugno 2025

In foto l’Assessore Boccia con il signor Giuliano e la signora Ermanda.

