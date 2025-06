Tchoukball CSI: il Rovello Sgavisc è campione d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Al Palasport di Ferrara i padroni di casa dei Monkeys in una finale combattuta lottano ma si arrendono alla regina d’Europa

Tchoukball: il Rovello Sgavisc è campione d’Italia

Nella categoria Under 14 vincono gli OSGB Caronno Pirates,

contro i Rovello Titans portando a Varese l’altro scudetto 2025

Ferrara, 10/6/2025 – Al Palasport di Ferrara, la Serie A del tchoukball ha consegnato in un finale mozzafiato il suo scudetto ai campioni d’Europa del Rovello Sgavisc. Davvero avvincente la finale del campionato nazionale del CSI, domenica 8 giugno, in una partita finita sul +4 (74 a 70) in favore dei campioni in carica contro i padroni di casa, gli estensi del Ferrara Monkeys, forse un po’ più stanchi dopo la sofferta vittoria al mattino in semifinale (62-60) sui Saronno Castor, vincitori poi del bronzo nazionale. Si conferma quindi Saronno come capitale del tchoukball italiano, e centro del movimento di questo sport che nel weekend scorso – vissuto nella città estense dove miete molti seguaci – ha anche laureato campioni tra i giovani M14 la formazione varesina della OSGB Caronno Pirates; larga la vittoria sui corregionali del Rovello Titans per 40-26. Nel play-out salvezza resta invece in A la Saronno Pollux, battendo 59-42 la Solaro Stonks, ovvero la seconda classificata in Serie B, che rivedremo il prossimo anno nella serie cadetta. Si è così conclusa un’altra eccezionale stagione di questa disciplina in crescita, dove maschi e femmine, sette per squadra, possono giocare insieme. E dove si è sia difensori sia attaccanti, schierati di fronte ai due pannelli di rimbalzo con un susseguirsi vivace di emozioni e punti.