COMUNICATO STAMPA: INCONTRO TEMATICO ACLI TERRA E COLDIRETTI PESCA PER LA OCEAN CONFERENCE ONU

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 CONGRESSO UNU: ACLI TERRA E COLDIRETTI PESCA A NIZZA: I PESCATORI

PROTAGONISTI PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE

ACLI TERRA E COLDIRETTI PESCA, si fanno portavoce dell’indispensabile

ruolo dei pescatori nella cura e nella conservazione dell’ambiente

marino, mentre il 3° CONGRESSO TEMATICO DELL’ONU A NIZZA concentra

l’attenzione globale sullo stato di mari e oceani.

Per rafforzare questo messaggio, le due associazioni terranno una TAVOLA

ROTONDA PUBBLICA IL PROSSIMO 12 GIUGNO ALLE ORE 10:30 a

Beaulieu-sur-Mer, nel porto di Plaisance, presso il giardino del locale

“Salina”, a pochi passi da Nizza. L’evento intende riflettere sui lavori

del Congresso di Nizza e avanzare proposte concrete per riconoscere

l’impegno dei pescatori.

L’incontro, trasmesso sui canali social di ACLI TERRA e Coldiretti

Pesca, sarà presieduto da DANIELA BORRIELLO, Responsabile Nazionale di

Coldiretti Pesca, e da NICOLA TAVOLETTA, Presidente Nazionale di ACLI

TERRA. Seguiranno gli interventi dei biologi marini CLAUDIO BRINATI e

NICOLA RASORE, e dell’ingegnere idraulico ENRICO DINI, ideatore della

stampa 3D per barriere coralline artificiali.

La discussione toccherà temi cruciali come le specie aliene, con la

testimonianza dell’associazione greca ELAFONISOS ECO guidata da ENRICO

TOJA, e la gestione delle lagune, approfondita da PIERLUIGI PIRO,

Presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello. Le conclusioni

saranno affidate alla scienziata italiana LAURA GIULIANO, Direttrice

della CIESM, Commissione Per gli Studi e le Esplorazioni nel

Mediterraneo.

“E’ necessario un Fondo Europeo per gli Oceani e finanziamenti privati

come i “Blue Bond” per modernizzare la flotta italiana e contrastare

l’inquinamento – è la proposta di *Daniela Borriello” di Coldiretti

Pesca – un consumo ittico sostenibile e un gruppo di commissari

marittimi per una “Blue Economy” europea forte e competitiva”.

“Presenteremo proposte tecniche innovative e nuove interpretazioni sugli

aspetti psicosociali delle comunità, con particolare attenzione alla

sicurezza delle marinerie,” ha dichiarato il Presidente di ACLI TERRA,

Nicola Tavoletta.

L’evento vedrà la partecipazione di delegazioni di associazioni di

pescatori francesi e greci, oltre a quella delle ACLI DEL PRINCIPATO DI

MONACO, che confermeranno il valore internazionale dell’iniziativa e

l’impegno congiunto per un Mediterraneo sostenibile nella sua

complessità naturale e sociale.

