(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 Acampora: “Marina Militare orgoglio nazionale”

Festa della Marina Militare Italiana – 10 giugno 2025

Dichiarazione del Presidente Giovanni Acampora

Presidente di Assonautica Italiana – Si.Camera – Camera di Commercio Frosinone Latina.

«Celebrare oggi la Festa della Marina Militare Italiana significa rendere omaggio non solo alla storia gloriosa della nostra Marina, ma anche al suo ruolo essenziale per il presente e il futuro del nostro Paese.

Il mare rappresenta una risorsa strategica per l’Italia, un elemento identitario, un motore di sviluppo economico e una via di dialogo tra popoli. La Marina Militare è presidio di sicurezza, innovazione e cooperazione, e svolge un ruolo insostituibile nel garantire la libertà di navigazione, la protezione degli interessi nazionali, ma è anche l’ambasciatrice del Made in Italy, con la meravigliosa Nave scuola Amerigo Vespucci, nel mondo.

Come Presidente di Assonautica Italiana, di Si.Camera e della Camera di Commercio Frosinone Latina, desidero esprimere profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini della Marina per il loro impegno quotidiano, in Italia e all’estero.

L’economia del mare, oggi più che mai, ha bisogno di una visione integrata tra difesa, sviluppo sostenibile e innovazione. La sinergia tra istituzioni, imprese e forze armate è la chiave per valorizzare il nostro straordinario patrimonio marittimo, rilanciare la competitività dei territori e costruire una Blue Economy al servizio delle nuove generazioni.

Viva la Marina Militare Italiana, viva l’Italia del mare.»