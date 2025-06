(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 MATERA: MILANI (FDI) ‘AUGURI AL NEO SINDACO NICOLETTI’

“Rivolgo i miei migliori auguri al neo eletto Sindaco di Matera Antonio

Nicoletti. Una bellissima vittoria del centrodestra e di Fratelli d’Italia

che ha indicato in Nicoletti il profilo giusto per governare una città viva

e internazionale come Matera. Sono Certo che saprà svolgere il suo ruolo

con la massima dedizione e l’impegno che lo contraddistinguono. A lui vanno

i migliori auguri di inizio”. Così in una nota il deputato di Fratelli

d’Italia Massimo Milani