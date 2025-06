(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Comunicato stampa: Nando Bonessio, Consigliere Capitolino e Presidente della Commissione Sport, ricorda in Assemblea Capitolina Giorgio Lo Giudice: un simbolo dello sport romano.

Durante la seduta odierna dell’Assemblea Capitolina, il consigliere Nando Bonessio ha ricordato con commozione la figura di Giorgio Lo Giudice, scomparso ieri all’età di 88 anni. L’Aula ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Giorgio Lo Giudice è stato una figura centrale per lo sport romano e nazionale. Nato e cresciuto a Via dei Giubbonari ha dedicato la sua vita alla promozione dell’atletica leggera e dei valori sportivi, coinvolgendo migliaia di giovani romani. Giornalista storico della Gazzetta dello Sport e insegnante appassionato, è stato co-ideatore della Corsa di Miguel, manifestazione sportiva che ha saputo unire memoria, impegno civile e partecipazione popolare. A questa si è affiancata l’iniziativa scolastica I Mille di Miguel, pensata per avvicinare gli studenti allo sport.

Lo Giudice ha raccontato con passione le imprese di grandi campioni olimpici come Pietro Mennea, Sara Simeoni, Abdon Pamich, Nino Benvenuti, Livio Berruti e i fratelli Abbagnale. La sua presenza era costante, dai grandi eventi internazionali ai campi sportivi di quartiere, sempre con lo stesso entusiasmo e spirito di servizio.

«La sua capacità di trasmettere i valori dello sport – ha dichiarato Bonessio – valeva quanto un oro olimpico. L’Assemblea Capitolina e tutta la città di Roma gli devono un sentito grazie.

Un grazie che, spero, attraverso una manifestazione o l’intitolazione di uno spazio sportivo a suo nome, possano ricordare il suo esempio, la sua passione e continuare ad ispirare le nuove generazioni.

