Goldman Sachs, Almici (FdI): Promossa Italia

“Goldman Sachs promuove l’Italia e lancia un messaggio chiaro: il debito italiano è solido e il rischio di instabilità politica è basso. In un’analisi diffusa oggi, la prestigiosa banca d’affari americana sottolinea tre motivi per guardare con ottimismo al nostro Paese: l’effetto positivo del Recovery Fund, il contenimento dei tassi reali e, soprattutto, la stabilità del Governo guidato da Giorgia Meloni.

È significativo che proprio Goldman Sachs evidenzi come l’attuale esecutivo sia l’unico, negli ultimi vent’anni, ad aver aumentato i propri consensi nei 30 mesi successivi all’insediamento. Un dato che certifica la fiducia non solo dei cittadini italiani, ma anche dei principali osservatori internazionali.

Il Governo Meloni non solo ha restituito autorevolezza all’Italia sui tavoli europei e internazionali, ma ha anche dimostrato che governare con coerenza, visione e determinazione premia. Le riforme, la gestione responsabile delle risorse del PNRR e la tenuta della maggioranza rappresentano oggi un punto di riferimento per la stabilità dell’intero continente.

In un’Europa attraversata da incertezze e da esecutivi traballanti, l’Italia rappresenta oggi un’eccezione virtuosa. E a riconoscerlo, finalmente, non è solo il popolo italiano, ma anche i mercati globali”.

Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia.

