Kickboxing e MMA il successo e i risultati dei Campionati Italiani di Jesolo

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

Oltre 1.300 atleti protagonisti a Jesolo per il grande successo dei Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing e il Campionato Italiano di MMA, nell’evento tricolore targato Federkombat.

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025 il Palazzo del Turismo di Jesolo è stato il palcoscenico di uno degli appuntamenti più attesi nel panorama degli sport da combattimento della penisola: i Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing e il Trofeo Italia su tatami, affiancati dal Campionato Italiano di MMA. L’evento, organizzato da Federkombat (Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo e MMA) ha radunato nella rinomata località balneare i migliori atleti provenienti da tutta Italia, dando vita a tre giornate di grandi sfide.

Sui tatami e nelle gabbie ottagonali si sono alternati i talenti nazionali delle discipline da combattimento, con incontri che hanno entusiasmato il pubblico presente e decretato i nuovi campioni italiani. La manifestazione ha rappresentato non solo un’eccellenza sportiva, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione di virtù come rispetto, disciplina e sostenibilità.

Durante i Campionati Italiani Assoluti si sono alternate diverse specialità di Kickboxing e MMA, con categorie suddivise per genere, età e peso.

Per la Kickboxing su tatami si è gareggiato nelle discipline di Point Fighting, Light Contact e Kick Light, sia per atleti Junior che Senior.

Nel Campionato Italiano di MMA, invece, spazio ai combattimenti sia a contatto pieno che leggero, con incontri riservati alle classi Youth, Junior e Senior.

«È stata una tre giorni straordinaria, che ha confermato ancora una volta la forza dello sport come strumento di crescita e inclusione – spiega Riccardo Bergamini, presidente di Federkombat –. Il successo dell’evento è stato reso possibile anche grazie al nostro impegno costante nella promozione di valori come il rispetto e la disciplina, ma anche della sostenibilità ambientale, attraverso il progetto Green Spirit, un sistema a impatto zero per la gestione e il riciclo dei materiali nelle nostre competizioni. Jesolo si è confermata ancora una volta una location d’eccellenza, ormai divenuta il teatro naturale dei grandi eventi Federkombat».