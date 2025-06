(ARC) 2 Giugno: Callari, Festa Repubblica celebra senso appartenenza Italia

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 02 June 2025 Alle celebrazioni di Udine, Pordenone e Trieste la Giunta

regionale ? stata rappresentata dagli assessori Riccardi, Zannier

e Roberti, mentre l’assessore Amirante ha preso parte a un evento

organizzato al castello di Schleissheim a Monaco di Baviera,

ospite del Console generale italiano

Redipuglia, 2 giu- “Come ogni anno ci ritroviamo al Sacrario

militare di Redipuglia per celebrare il momento pi? importante

del nostro vivere insieme. Questa Festa permette infatti a ogni

cittadino di sentirsi parte di quella grande casa comune che ? la

Repubblica italiana. ? un grade onore avere avuto oggi qui con

noi il ministro della Giustizia Nordio che ha ben rappresentato i

valori pi? alti del nostro Paese”.

Lo ha affermato questa mattina a Redipuglia l’assessore al

Patrimonio Sebastiano Callari che, su delega del governatore

Fedriga, ha presenziato alla cerimonia per il 79? Anniversario

della fondazione della Repubblica italiana.

Nel corso del suo intervento il ministro Nordio ha ricordato che

patria, onore e dovere sono i concetti che riecheggiano dal

Sacrario di Redipuglia.

Per il rappresentante del Governo nazionale senza la patria non

esistono radici n? memoria e nessun vincolo ideale pu?

sostituirsi all’identit? di un fondamento comune. L’onore ?

invece la virt? senza la quale ogni intento rimane una vuota

astrazione speculativa che pu? stimolare l’intelletto, ma non

determina il buon operare. E infine il dovere va inteso come un

contributo spontaneo, convinto e duraturo al perseguimento

dell’utilit? collettiva.

Anche Udine, Pordenone e Trieste oggi hanno ospitato le

celebrazioni per l’anniversario della proclamazione della

Repubblica e le cerimonie dell’alzabandiera e dell’onore ai

caduti.

“In un momento come l’attuale, caratterizzato da forti tensioni a

livello internazionale, la Festa della Repubblica deve spingerci

a ricordare le scelte di libert? e di democrazia fatte dal Popolo

italiano – sottolinea l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi,

presente alla cerimonia che si ? tenuta a Udine -. In questo

giorno speciale dobbiamo anche ringraziare le donne e gli uomini

dell’Esercito italiano, delle Forze dell’ordine e della

Protezione civile che operano senza sosta e si sacrificano per

garantire a tutti noi sicurezza, pace e benessere”.

A Pordenone la Giunta regionale ? stata rappresentata

dall’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier.

“Questo ? un momento di unione fondamentale per il nostro Paese e

per il Friuli Venezia Giulia che in passato ? stato teatro di

conflitti e avvenimenti drammatici. Cittadini e istituzioni di

questo territorio hanno sempre dimostrato di saper affrontare –

insieme – anche le situazioni pi? dure, consapevoli delle proprie

radici e della forza dei propri valori democratici”.

Piazza dell’Unit? d’Italia, come di consueto, ha ospitato infine

la cerimonia organizzata a Trieste.

“La giornata del 2 Giugno si ? aperta con lo srotolamento di un

enorme tricolore sulla facciata del palazzo della Presidenza tra

lo stupore dei tanti triestini sopraggiunti per assistere

all’alza bandiera. Un momento solenne – racconta l’assessore

alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti – che ? stato

accompagnato dal picchetto d’onore e dalle tante associazioni

combattentistiche presenti nel cuore della citt?, segno di una

comunit? profondamente attaccata alle istituzioni repubblicane”.

A Monaco per seguire le attivit? legate a Transport Logistic,

l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina

Amirante ha partecipato alle celebrazioni della Festa della

Repubblica presso il castello di Schleissheim, ospite del Console

generale d’Italia Sergio Maffettone.

“Celebrare la Festa della Repubblica Italiana qui a Monaco – ha

dichiarato Amirante – infonde un desiderio ancora pi? profondo di

onorare quella fondamentale scelta di libert? compiuta il 2

giugno di quasi 80 anni fa. Questa giornata rappresenta

un’occasione preziosa per ricordarci, anche attraverso la nostra

bandiera e il nostro inno, che i principi democratici non hanno

confini”.

Infine, sempre nell’ambito della Festa della Repubblica, nel

tardo pomeriggio l’assessore Roberti ha preso parte a Trieste

alla cerimonia dell’ammainabandiera e l’assessore Callari alla

consegna a Gorizia delle onorificenze dell’Ordine al merito della

Repubblica italiana conferite dal Capo dello Stato ai cittadini

residenti nella provincia.

ARC/RT/ep

021930 GIU 25