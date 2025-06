NAZIONALE UNDER 23 LEADER NELLA COPPA DELLE NAZIONI DOPO 2 PROVE

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 CORSA DELLA PACE U23 – GUALDI TERZO NELLA GENERALEL’ITALIA RAFFORZA LA PROPRIA LEADERSHIP IN COPPA DELLE NAZIONI

La Nazionale U23 ha chiuso la Corsa della Pace U23 al secondo posto nella classifica per Nazioni, alle spalle del Belgio. La corsa, che si è articolata in quattro tappe dal 29 maggio ad oggi, ha visto gli Azzurri protagonisti in ogni frazione. Nella classifica generale individuale Simone Gualdi ha concluso al terzo posto, a 6” dallo spagnolo Pau Marti Soriano e a 4” dal danese Simon Dalby. L’azzurro si è aggiudicato anche la Maglia Verde della classifica a punti, davanti allo stesso spagnolo e al belga Eeman, e quella Bianca dei giovani U21. Riccardo Lorello veste invece la Maglia a Pois dei GPM, con 26 punti davanti al tedesco Abt.

Con questi piazzamenti, il Nazionale diretta da Marino Amadori rafforza la leadership, dopo due prove, nella Coppa delle Nazioni (nella foto).

Azzurri convocatiBELLETTA DARIO IGOR – SOLME – OLMOBESSEGA GABRIELE – BIESSE – CARRERA – PREMACBOSIO TOMMASO – GENERAL STORE -ESSEGIBI-F.LLI CURIAGUALDI SIMONE – WANTY – NIPPO – RE UZLORELLO RICCARDO – TEAM HOPPLA’SAVINO FEDERICO – SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM