Oggetto: “Storie in cammino”: a Modena la settima Conferenza nazionale sulla Public History

Dal 3 al 6 giugno oltre 150 relatori da tutta Italia al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore per la settima Conferenza Nazionale di Public History: incontri, spettacoli, urban game e laboratori aperti alla cittadinanza. In chiusura, il 6 giugno, dialogo pubblico con il giornalista Marco Damilano.

Modena ospiterà dal 3 al 6 giugno la settima Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana di Public History, promossa in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Istituto Storico di Modena. Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Storie in cammino”, richiama l’attenzione su luoghi e pubblici della storia: non soltanto quelli accademici, ma anche quelli quotidiani e partecipati quali strade, piazze, cucine, sentieri, fabbriche e teatri.