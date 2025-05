(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 ENERGIA, MILANI (FDI): SU RIDUZIONE COSTI PANETTA IN LINEA CON MELONI

“Oggi dal governatore di Bankitalia Fabio Panetta, nelle sue considerazioni

finali, è arrivato un monito sull’urgenza di intervenire sul costo

dell’energia. Solo tre giorni fa la premier Meloni parlando agli

industriali si è soffermata su quella che è una priorità del governo: agire

sui costi dell’energia e la ricetta che traccia Panetta è nel solco della

via indicata da Giorgia Meloni, ovvero quella di incentivare i contratti a

lungo termine per favorire lo sviluppo delle rinnovabili. Condivido le

parole del governatore di Bankitalia quando parla di rafforzare le

infrastrutture e di semplificare le procedure autorizzative per i nuovi

impianti, ed è proprio su questo che intendiamo intervenire”. Lo dichiara

in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario

della VIII^ commissione alla Camera