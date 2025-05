Delibera realizzazione e riqualificazione parcheggi urbani – Marco Bertucci

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 Regione Lazio, Bertucci: “Realizzazione e riqualificazione parcheggi

urbani: territori al centro della nostra amministrazione”

“Saluto con estremo favore la delibera approvata dalla Giunta Regionale del

Lazio su proposta dell’assessore Ghera che va a stanziare 8,7 milioni di

euro per il triennio 2025/2027 da destinare ai Comuni del Lazio per la

realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici. Il bando si

rivolge a tutti i Comuni ad eccezione di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo,

Roma Capitale e dei Municipi di Roma, e conferma come i territori e le loro

esigenze, ed i bisogni della cittadinanza, sono al centro delle politiche

regionali in ogni settore.

Gli interventi oggetto di finanziamento riguarderanno la realizzazione di

nuovi parcheggi, incluse le eventuali infrastrutture ed opere di arredo

urbano di pertinenza, l’ampliamento di parcheggi già esistenti e dichiarati

insufficienti, la riqualificazione ed il recupero di spazi ed aree di

proprietà comunale, già adibite a parcheggio”, così Marco Bertucci,

Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.