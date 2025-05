[Comune Palermo] Mercatino viale Francia. Dichiarazione di Massimo Giaconia

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 “Apprendiamo solo dalla stampa che l’Amministrazione Comunale, su

imposizione della Regione, starebbe valutando di trasferire, entro fine

giugno, l’intero mercatino rionale “Francia” in via dei Nebrodi, un’arteria

già fortemente trafficata, densamente abitata e caratterizzata dalla

presenza di numerose attività commerciali e di una parrocchia, o piazzale

Ambrosini, sede originaria del mercato prima dell’avvio dei lavori per il

passante ferroviario. Sede, quest’ultima, individuata lo scorso aprile dal

Consiglio della VI Circoscrizione, che ha approvato all’unanimità una

mozione per chiedere il trasferimento – o meglio il ritorno. Ci chiediamo –

e chiediamo all’Amministrazione – se l’eventuale scelta di via dei Nebrodi

possa davvero considerarsi una soluzione. Cosa risolverebbe, concretamente,

in termini di viabilità, sicurezza e vivibilità? La risposta, secondo noi e

secondo molti cittadini, è purtroppo: nulla. Anzi, questa scelta

rischierebbe di aggravare ulteriormente le criticità già esistenti nella

zona in termini di sicurezza, viabilità e vivibilità.Questa eventuale

decisione dimostrerebbe, ancora una volta, l’incapacità

dell’Amministrazione Lagalla di individuare soluzioni equilibrate, capaci

di contemperare gli interessi di tutti: residenti, commercianti e operatori

del mercato.

Spiace e appare grave constatare l’assenza totale di confronto con il

territorio e con le istituzioni di prossimità, considerato che la Sesta

Circoscrizione – che rappresenta circa 80.000 abitanti – è stata

completamente ignorata. Nessuna risposta, ad oggi, è pervenuta alla

Circoscrizione da parte dell’Amministrazione Comunale.

Preoccupa anche il fatto che non siano state prese in considerazione

soluzioni alternative. Ovvero: se Piazzale Ambrosini fosse indisponibile

per via della sua futura destinazione a parcheggio di interscambio –

destinazione che, a nostro avviso, non sarebbe incompatibile con un mercato

che si svolge solo mezza giornata a settimana – si sarebbe potuto almeno

valutare lo spostamento in via Monti Iblei, nel tratto compreso tra viale

Francia e via Belgio. Qui la carreggiata è ampia e l’impatto su residenti e

attività economiche sarebbe certamente più contenuto rispetto a via dei

Nebrodi.

Se la scelta di indirizzarsi su piazzale Ambrosini venisse esclusa,

confermando solo l’indirizzo di via dei Nebrodi, l’Amministrazione Lagalla

non solo si dimostrerebbe ancora una volta distante dai bisogni reali della

collettività, ma smentirebbe anche se stessa: proprio lo scorso 29 marzo,

infatti, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un avviso di

manifestazione d’interesse per individuare aree private idonee alla

delocalizzazione dei mercatini rionali, con l’obiettivo dichiarato di

migliorarne decoro, sicurezza e vivibilità. Obiettivi che potrebbero essere

già garantiti da Piazzale Ambrosini, area pubblica di proprietà

comunale.Auspichiamo quindi un immediato ripensamento da parte

dell’Amministrazione, e chiediamo che si tornino a valutare soluzioni

realmente eque e sostenibili, in grado di garantire una serena convivenza

tra operatori di mercato e cittadini, nell’interesse di tutti – nessuno

escluso”

Lo ha dichiarato il consigliere, Massimo Giaconia (Gruppo Misto) insieme ai

consiglieri della VI Circoscrizione, Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo