CS – RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E LA GUARDIA DI FINANZA

RINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI E LA GUARDIA DI FINANZA

MAGGIORI SINERGIE A TUTELA DELLE IMPRESE E DEGLI INTERESSI FINANZIARI NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

È stato formalizzato oggi, a Roma, il rinnovo del Protocollo d’intesa che disciplina i rapporti di collaborazione tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.

A sottoscriverne i contenuti, il Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse e il Comandante Generale della Guardia di finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

Il rinnovo dell’intesa costituisce anche una concreta attuazione della riforma fiscale che, con l’articolo 4 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione recentemente introdotte, ha stabilito che le due Autorità doganali italiane debbano coordinarsi nelle attività di rispettiva competenza, anche al fine di evitare la reiterazione dei controlli nei confronti delle imprese.

Viene così consolidata una sinergia, già in essere da tempo tra il Corpo e l’Agenzia, volta a garantire una sistematica collaborazione tra le due Amministrazioni e a rendere ancora più incisive ed efficienti le attività operative condotte nelle materie di comune interesse.

Tra le principali novità del rinnovato Accordo vi è l’istituzione di una Commissione mista permanente che avrà il compito di sviluppare nuove iniziative operative e dare ancora maggiore impulso alle analisi di rischio elaborate congiuntamente dall’Agenzia e dal Corpo, con strumenti tecnologici all’avanguardia e con la condivisione del patrimonio informativo e delle capacità di analisi.

Importanti progettualità di analisi di rischio congiunte riguardano il settore doganale, con particolare riferimento alle ipotesi di abuso del regime di ammissione temporanea, il comparto dei prodotti energetici e il contrasto al gioco illegale.

La solida collaborazione tra le due Istituzioni ha riguardato anche gli accordi internazionali in materia doganale, come testimoniato dai recenti memorandum siglati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza con le omologhe Autorità albanesi e tunisine.

L’Accordo siglato oggi contempla, infine, anche iniziative rivolte al continuo affinamento della formazione professionale del personale di entrambe le Istituzioni, prevedendo momenti di confronto per lo scambio di best practice e attività formative congiunte.

Il Protocollo d’intesa costituisce, quindi, un chiaro ed efficace strumento di presidio della legalità e testimonia il costante impegno della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a tutela degli interessi finanziari unionali e nazionali nonché dei cittadini e delle imprese.