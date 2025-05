NOTA STAMPA PER I COLLEGHI – LAVORI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE SULLA CUPOLA E NON ALTRO COME DIFFUSO SUI SOCIAL

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 *NOTA STAMPA*

In merito al video pubblicato da Welcome-to-Florence, l’Opera di Santa

Maria del Fiore precisa che si tratta di lavori programmati di manutenzione

che dureranno fino a giovedì 29 maggio, compreso, e che devono essere

condotti a monumenti chiusi in orario serale e notturno. Nello specifico si

tratta di lavori al parafulmine.

Firenze, 27 maggio 2025

*Ambra Nepi*

*Responsabile Ufficio Stampa Opera di Santa Maria del Fiore*

Tessera Ordine dei giornalisti n.134576

Opera di Santa Maria del Fiore

http://www.duomo.firenze.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi

eventuali allegati sono riservati ed in ogni caso destinati esclusivamente

alle persone fisiche, alle/a Società/Ente/i ovvero a soggetti diversi come

indicati nello spazio riservato ai riceventi (anche in cc). La

comunicazione, diffusione, distribuzione e/o riproduzione per qualsivoglia

motivo/fine del contenuto incluso nella presente e-mail e/o degli annessi

allegati (ove presenti) da parte di qualsiasi soggetto diverso dal

destinatario è proibita, ai sensi di legge e delle disposizioni in materia

di protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation