Comunicato stampa ” Letture ad Alta Voce per Bambini alla Biblioteca Comunale”

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Buongiorno,

invio comunicato stampa in oggetto.

Cordiali Saluti

Luca Comodi

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino

——– Messaggio Inoltrato ——–

Oggetto: Comunicato stampa

Data: Tue, 27 May 2025 08:09:40 +0200

Proseguono le Letture ad Alta Voce per Bambini alla Biblioteca Comunale

Ruggero Guerrieri

La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino continua il

suo impegno nella promozione della lettura tra i più piccoli,

nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. Dopo il

successo del primo incontro, tenutosi il 16 maggio con la lettura “Il

Coraggio di Avere Paura”, la biblioteca si prepara ad accogliere il

secondo appuntamento del ciclo di letture ad alta voce.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di

Gualdo Tadino, vedrà nuovamente la partecipazione di Selena Mascolini,

che guiderà i bambini attraverso storie coinvolgenti e formative. Il

prossimo incontro si terrà sabato 31 maggio alle ore 15:00 con la

lettura “La Natura è Nostra Amica”, un’occasione per sensibilizzare i

bambini sull’importanza del rispetto e della cura dell’ambiente. L’età

consigliata è tra i 6 e gli 8 anni, ma l’appuntamento è aperto a tutti i

bambini interessati.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione inviando

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma culturale della

Biblioteca Ruggero Guerrieri, che continua a essere punto di riferimento

vivo e inclusivo per la comunità di Gualdo Tadino. Per ulteriori