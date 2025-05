Digitalizzazione e semplificazione nel Sistema Paese: SEI Confimpresa presenta il panel alla Camera dei Deputati

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

Mercoledì 28 maggio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, si terrà un importante panel di approfondimento promosso da SEI Confimpresa – Sindacato Europeo per le Imprese – sul tema “La digitalizzazione e la semplificazione nel Sistema Paese”. A presentare l’iniziativa sarà il presidente nazionale Rino de Martino.

L’evento intende stimolare il confronto su due direttrici fondamentali per lo sviluppo del tessuto produttivo italiano: la transizione digitale e la semplificazione burocratica. Un dibattito attuale e ricco di spunti che SEI Confimpresa considera prioritario nella propria azione sindacale a sostegno delle imprese.

«Viviamo in un’epoca in cui le trasformazioni sono rapide e complesse – afferma Rino de Martino – e le imprese, soprattutto le più piccole, hanno bisogno di strumenti semplici, digitali e accessibili per poter affrontare con efficacia le nuove sfide del mercato. Il nostro impegno va in questa direzione, offrendo supporto concreto e qualificato».

De Martino sottolinea come SEI Confimpresa abbia avviato già da tempo un processo interno di digitalizzazione dei propri servizi, rispondendo a una richiesta precisa proveniente dalla base associativa: «Sin dai primi giorni della nostra costituzione, è emersa con forza la necessità di modernizzare il nostro modo di operare. Abbiamo raccolto questa esigenza e l’abbiamo trasformata in una strategia concreta di innovazione».

Il panel si preannuncia come un momento di confronto costruttivo tra rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e tecnico, con l’obiettivo di individuare soluzioni operative che possano semplificare la vita delle imprese italiane e renderle più competitive.