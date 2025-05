CINEMA. Arriva Schermi di Piombo: la rassegna cinematografica che racconta l’Italia, tra memoria e futuro. proiezioni, dibattiti e protagonisti della storia del nostro paese dal 3 giugno al 22 luglio 2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Arriva “Schermi di Piombo”, la rassegna cinematografica che racconta l’Italia, tra memoria e futuro. Dal 3 giugno al 22 luglio a Eur Social Park: proiezioni, dibattiti e protagonisti.

Il cinema come schermo della memoria, come strumento chiave per raccontare la storia d’Italia in un ponte tra passato e coscienza. E’ questa la mission della nuova rassegna cinematografica che Eur Social Park propone per la stagione estiva. Un viaggio per non dimenticare, un’opportunità per le nuove generazioni di comprendere le dinamiche, le ideologie e le tragiche conseguenze che hanno plasmato l’Italia moderna. Tutto questo è “Schermi di Piombo”, la kermesse pronta a partire dal 3 giugno e fino al 22 luglio 2025, dedicata agli anni ’70 e ’80 che racconta di un periodo storico nel quale il nostro paese era al centro di una forte crescita e di grandi cambiamenti. Un ventennio di storie, volti, in un percorso oltre la cronaca, ma con la volontà di sensibilizzare la platea partendo dal passato come monito per il futuro. L’arrivo di “Schermi di Piombo” in una realtà come il Social Park, spesso associata a eventi di aggregazione e intrattenimento, sottolinea l’importanza di esplorare quel mondo fatto di motivazioni, paura e speranze che hanno coinvolto i personaggi di allora. Un ricco calendario di proiezioni affiancate da testimonianze di esperti, giornalisti e, in qualche caso, degli stessi protagonisti. 8 appuntamenti previsti ogni martedì alle 20.30 condotti dalla giornalista d’inchiesta e scrittrice Angela Camuso, attualmente inviata del programma Mediaset “Fuori dal Coro”, che nel suo salotto, prima di ogni proiezione, raccoglierà le diverse narrazioni dei numerosi ospiti presenti, grazie ad un dialogo attento, fedele, reale, per un focus incentrato sul valore della memoria collettiva del nostro paese. In un panorama estivo, spesso dominato dalla presenza di pellicole più leggere, questa iniziativa si caratterizza per il coraggio e la determinazione del suo ideatore e direttore artistico, Leonardo Scuderi, che con il patrocinio del Comune di Roma, la collaborazione di Eur Spa insieme al media partner Eur District Municipio IX, ha deciso di lanciare una sfida per utilizzare il grande schermo non solo come motivo di intrattenimento, ma anche come potente mezzo utile a produrre riflessioni, spunti per dibattiti e stimolare le coscienze. Tra i film proposti: “12 dicembre” di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini, “Romanzo Criminale” di Michele Placido, “Hammamet” di Gianni Amelio, “Giovanni Falcone” di Giuseppe Ferrara, “Il traditore” di Marco Bellocchio, “Il Divo” di Paolo Sorrentino, “Piazza delle Cinque Lune” di Renzo Martinelli, “Quando c’era Berlinguer” di Walter Veltroni. Ingresso gratuito dalle 19:00 alle 0:00, viale di Val Fiorita (c/o Eur/Magliana).Per info e prenotazioni consultare http://www.eursocialpark.it

PROGRAMMA PROIEZIONI ED OSPITI:

* 3 Giugno 2025, 20:00

12 DICEMBRE di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini (1972)

Il documentario, attraverso diverse interviste fatte in tutta Italia, analizza alcuni episodi riguardanti la vita politica del Paese. Tra gli intervistati, oltre ai tanti operai e militanti di Lotta Continua, figurano il deputato Achille Stuani, membro del Partito Comunista Italiano; Licia Pinelli, vedova di Giuseppe e diversi avvocati tra cui quelli di Pietro Valpreda.

Ospiti: Titti di Salvo, Enrico Gasbarra, Massimiliano Smeriglio, Ninetto Davoli (uno dei più cari amici di Pasolini e una presenza iconica del suo cinema)

con Angela Camuso

* 10 Giugno 2025, 20:00

ROMANZO CRIMINALE di Michele Placido (2005)

La storia della Banda della Magliana, che seminò terrore e violenza nella Roma dagli anni Settanta, in cui venne considerata la più potente organizzazione criminale della città, fino al completo scioglimento.

Ospiti: Emiliano Coltorti (Il Nero in Romanzo Criminale – La Serie)

con Angela Camuso e Emanuela Gentilin

* 17 Giugno 2025, 20:00

HAMMAMET di Gianni Amelio (2020)

La storia degli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, che il discusso uomo politico trascorse in Tunisia dopo essere stato al centro della più grande inchiesta giudiziaria italiana.

Ospiti: Stefania Craxi, Alessandra Mussolini

con Angela Camuso e Emanuela Tittocchia

* 24 Giugno 2025, 20:00

GIOVANNI FALCONE di Giuseppe Ferrara (1993)

La vera storia del giudice Giovanni Falcone, in particolare i suoi ultimi anni di lavoro e della lotta contro la mafia, che gli costa la vita nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992.

Ospiti: Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone

con Angela Camuso

* 1 Luglio 2025, 20:00

IL TRADITORE di Marco Bellocchio (2019)

Le vicende del criminale Tommaso Buscetta, primo pentito di mafia, che consentì ai giudici Falcone e Borsellino di comprendere l’organizzazione di Cosa Nostra e di portarne i capi in tribunale.

Ospiti: Lirio Abbate, Nino di Matteo

con Angela Camuso

* 8 Luglio 2025, 20:00

IL DIVO di Paolo Sorrentino (2008)

La vita del primo ministro Giulio Andreotti, per decenni uomo chiave nella politica italiana, nel periodo tra 1991 e 1993, anno che segna l’inizio del processo di Palermo per collusioni mafiose.

Ospiti: Enrica Bonaccorti, Marco Travaglio

con Angela Camuso

* 16 Luglio 2025, 20:00

PIAZZA DELLE CINQUE LUNE: IL THRILLER di Renzo Martinelli (2003)

A Siena, nel 1978, il giudice Rosario Saracini riceve un plico contenente una pellicola su cui sono impresse le immagini del rapimento di Aldo Moro, sequestrato pochi giorni prima. L’uomo inizia, così, a ricostruire le fasi della vicenda.

Ospiti: Antonio Padellaro, Luca Telese

con Angela Camuso

* 22 Luglio 2025, 20:00

QUANDO C’ERA BERLINGUER di Walter Veltroni (2014)

Documentario su una delle figure politiche italiane più amate, l’unico leader comunista dell’Occidente che riuscì a far votare il suo partito da un cittadino su tre: Enrico Berlinguer. Sullo sfondo di un decennio di storia d’Italia si snodano i fili della memoria, la nostalgia di una politica fatta di passione sincera e di partecipazione popolare, per riflettere sull’eredità lasciata dall’onorevole e e su quegli anni cruciali.

Ospiti: Bianca Berlinguer, Miguel Gotor

con Angela Camuso