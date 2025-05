Archeologia, Musica e Matematica domani al MArTA – Concerti L’Ottava Nota

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

Musica, archeologia e matematica

Domenica 25 maggio al MArTA “L’ottava nota”

Domenica 25 maggio all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto, ultimo appuntamento prima della

pausa estiva, per i matinèe tra musica e archeologia del MArTA in collaborazione con l’associazione “Le Corti di

Taras” e L.A. Chorus.

Nella terra del filosofo Aristosseno e della sua teoria musicale, il programma di questa domenica apre al legame

diretto tra musica e matematica.

L.A. Chorus diretto dal maestro Alessandro Fortunato infatti eseguirà il programma concertistico “L’ottava nota”, un

progetto che esplora le leggi matematiche che governano la musica, ispirato dai martelli, incudini e dal mocordo di

Pitagora. Simboli dell’incontro tra la scienza e l’arte.

Il programma, infatti, inizia con la geometria del monocordo: strumento che ha rappresentato la connessione tra le

proporzioni numeriche e la musica.

Da questa traccia ne deriva poi un percorso che si svilupperà attraverso le opere di J.S. Bach, I. Stravinskij, A.

Schönberg, K. Stockhausen.

Parallelamente i visitatori che parteciperanno al programma di domenica prossima potranno partecipare ad una

visita tematica che si svilupperà nelle Sale XIII e XIV del Museo MArTA.

Nei saloni espositivi del primo piano, infatti, il Museo archeologico nazionale di Taranto, ospita importanti reperti

legati al mondo del teatro, del dramma satiresco, della commedia e della musica che animava il Simposio.

La visita al MArTA, il concerto e l’aperitivo hanno un costo di 10 euro.

I biglietti per assistere al concerto “L’Ottava Nota” è disponibile sulla sulla piattaforma VivaTicket al seguente

indirizzo: https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-ottava-nota/259759 . I biglietti si possono anche nella sede de Le

Corti di Taras in via Giovinazzi, 28 (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Ingresso visita guidata alle ore 10.00. Accesso al concerto alle ore 11.00.

