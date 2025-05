(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 26 MAGGIO A DOMENICA 1° GIUGNO 2025

Lunedì 26 maggio

Ore 9, Alessandria, Università del Piemonte orientale, l’ assessore Riboldi porta il videosaluto al convegno “Chirurgia robotica nel Piemonte orientale – Progetti e nuove indicazioni Executive & Clinical”

Ore 11.30, Torino, Unione Industriali, via Vela 17, il vicepresidente Chiorino porta i saluti a “Accademia Piemonte: formare le competenze, far crescere le imprese”

Ore 12, Torino, Grattacielo Piemonte 1, Sala riunioni 41° piano, il presidente Cirio e l’ assessore Tronzano partecipano alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione d’interesse per la mappatura delle opportunità insediative in Piemonte

Ore 13, Roma, l’ assessore Riboldi, in qualità di coordinatore vicario, partecipa online alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ore 14.30, Cuneo, Atl del Cuneese, piazza Ex Foro Boario, l’ assessore Bongioanni interviene all’assemblea dei soci dell’Atl del Cuneese

Ore 18, Torino, Ristorante Bar “One”, corso Massimo d’Azeglio 11, il presidente Cirio e gli assessor i Bongioanni e Chiarelli partecipano alla presentazione del nuovo brand promozionale “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”

Ore 18, Torino, Museo Nazionale del Risorgimento, piazza Carlo Alberto 8, l’ a ssessore Tronzano interviene a “L’Economia d’Italia. Industria, filiere e capitale per la crescita del Paese”

Martedì 27 maggio

Bruxelles, il presidente Cirio partecipa al Comitato consultivo con la Macedonia del nord

Ore 10, Torino, Ospedale Martini, v ia Tofane 71, gli assessor i Riboldi e Tronzano intervengono all’ i naugurazione delle strutture di degenza e ambulatoriali

Ore 10. Carpeneto (A L ), Tenuta Cannona, l’ assessore Bongioanni partecipa a “Viticoltura in Campo”, giornata di aggiornamento tecnico sulla viticoltura del futuro

O re 10, Torino, Circolo dei lettori, via Bogino 9, l’ assessore Vignale porta i saluti istituzionali all’apertura della Masterclass 2025 “ C onnessioni e interdipendenza, un approccio sistematico allo sviluppo sostenibil e”

O re 10, Asti, Provincia, l’ assessore Gabusi interviene alla tavola rotonda “Lavoro – Il Punto sul territorio a stigiano”

O re10, Cumiana (TO), i l sottosegretario Porchietto interviene all’inaugurazione dell’Impianto Shell

Mercoledì 28 maggio

Ore 9.30, Torino, palazzo Madama, l’ assessore Gallo interviene alla premiazione degli atleti Special Olympics

Ore 9.30, Carpeneto (AL), Tenuta Cannona, l’ a ssessore Bussalino interviene a “Vigna Lab – Il vigneto del futuro: dalla ricerca al campo”

Ore 10, Torino, Sala conferenze Edit, piazza Noce 15, il sottosegretario Porchietto interviene a “Torino future Week”

Ore 10,15, Torino, Industrial Village Iveco, l’ assessore Riboldi porta il saluto all’inaugurazione del 4° Open Meeting Grandi Ospedali 2025

Ore 11.30, Torino, via Osasco 19/A, l’ assessore Vignale partecipa all’inaugurazione della Portineria di Comunità di Borgo San Paolo

Ore 14, Orio Canavese (TO), Municipio, l’ assessore Vignale incontra l’amministrazione comunale per i Fondi di sviluppo e coesione

Ore 14.30, Codroipo (UD), Villa Manin, l’ assessore Riboldi partecipa alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Ore 16, Caluso (TO), via Trieste 22/a, l’ assessore Vignale è ospite del Consorzio demaniale di Caluso

Ore 16.15, Torino, Castello del Valentino, il presidente Cirio partecipa all’evento “Il Piemonte e l’Europa: insieme per l’innovazione e l’alta formazione nello sport”, alla presenza del presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Ore 17, Dormelletto (NO), Spiaggia Pirolino, via Da Vinci 22, l’ assessore Marnati presenzia all’Esercitazione Maxi Emergenza organizzata dal CRIMEDIM in collaborazione con Esercito Italiano, Prefettura di Novara e Comune di Dormelletto

Ore 18.30, Villareggia (TO), Cantina Luca Leggero, via Amorosa, l’ assessore Vignale incontra i rappresentanti del Distretto del cibo e del vino del Mombarone, Anfiteatro morenico e Naviglio d’Ivrea

Giovedì 29 maggio

Ore 9, Torino, Politecnico, Aula magna, l’ assessore Gabusi interviene alla Giornata f ormativa per la q ualificazione della f ase di e secuzione del d . l gs. 36/23

Ore 9.30, Ormea (CN), viale Novaro 96, l’ assessore Gallo interviene al convegno “Pianificazione: uno strumento di gestione fondamentale per il territorio”

O re 9.30, San Maurizio Canavese (TO), Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco, via Barbania 11, l’ assessore Bussali no partecip a al c onvegno “Ti muovi in sicurezza”

O re 11, Codroipo (UD), Villa Manin, l’ assessore Riboldi partecipa alla tavola rotonda “Come l’IA può cambiare la s anità”, all’interno del Laboratorio Sanità 20/30 “L’Intelligenza Artificiale per cambiare la sanità”

Ore 11, Torino, Set Scalo Eventi, s trada della Continassa 28, l’ assessore Chiarelli interviene a “ Verso altrove”, commemorazione del 40 ° anniversario della tragedia dello stadio He ysel di Bruxelles

Ore 12.30, Torino, G rattacielo Piemonte, i l presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino partecipa no al tavolo ex Ilva

O re 14.15, Asti, Polo u niversitario Montalcini, l’ assessore Riboldi partecipa al convegno “Terapie innovative e nuovi modelli organizzativi: SIMT ed ematologia alleati nella cura”

Ore 14.30, Torino, Grattacielo Piemonte, i l vicepresidente Chiorino incontra i sindacati Lear

Ore 16, Caselle Torinese (T O ), a zienda agricola La Fagnola, s trada Leini 126, l ’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della nuova stalla per vacche da latte

Ore 18, Moretta (C N ), Municipio, l ’ assessore Bongioanni partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell’evento “Antichi trattori sotto il Monviso”

O re 18, Robassomero (TO), A nfiteatro de Andrè, il sottosegretario Porchietto partecipa all a p remiazione delle eccellenze de ll’Istituto comprensivo di Fiano

O re 19.15, Stresa (VB), IIS Maggia, il sottosegretario Preioni interviene a “Il nostro territorio: conoscere e conoscersi, socializzare”

O re 20.30, Acqui Terme (AL), Basilica di Santa Maria Addolorata, gli assessor i Bussalino e Riboldi partecipa no alla premiazione del concorso “Uno spot per il bullismo”

Venerdì 30 maggio

Ore 9.30, Alessandria, Teatro Parvum, l’ assessore Riboldi porta il saluto in video collegamento al convegno “Il governo dell’innovazione come sfida”

Ore 10, Torino, Hotel NH Collection, l’ assessore Riboldi aprirà i lavori all’evento “Laboratorio di idee sulla salute mentale: confronto tra esperti” organizzato da Motore Sanità

Ore 10, Vercelli, Salone Dugentesco, via Ferraris 91-95, l’ assessore Marnati partecipa ai lavori dell’assemblea elettiva 2025 CNA Piemonte Nord

Ore 11, Dogliani (CN), Municipio, l’ assessore Bongioanni partecipa al tavolo sul Dolcetto con sindaci, produttori e tecnici

Ore 11, Masera (VB), Villa Caselli, il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione della Wine House

Ore 14, Torino, Grattacielo Piemonte 1, il presidente Cirio riceve l’Associazione Calcio Bra in occasione della promozione in Serie C

Ore 15, Torino, Teatro Carignano, piazza Carignano 6, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’inaugurazione del IV Festival internazionale dell’Economia

Ore 15.30, Novara, Prefettura, l’ assessore Marnati presenzia alla consegna dei diplomi di onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Ore 16, Limone Piemonte (CN), Teatro alla Confraternita, l’ assessore Riboldi assiste alla lectio magistralis del professor Y.R. Yadav

Ore 17.30. Cuneo, Centro incontri della Provincia, corso Dante 41, l’ assessore Bongioanni interviene alla presentazione del libro di Tiziana Martino “De.Co.: il racconto di un territorio”

Ore 18, Trieste, l’ a ssessore Ga busi partecipa alla premiazione del “Green Road Award”

Ore 18,30, Gassino Torinese (TO), Villa Bria, strada Bussolino 149, l’ a ssessore Tronzano partecipa al 50° anniversario di Zamet

Ore 20.45, Mondovì (CN). Teatro Baretti, corso Statuto 15F, l’ assessore Bongioanni interviene allo spettacolo teatrale “Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso”

Sabato 31 maggio

Ore 11.30, Acqui Terme (AL), Municipio, l’ assessore Riboldi partecipa alla conferenza stampa di presentazione del documento di ricerca redatto dall’Università di Genova sulla caratterizzazione geologica dell’area CNAI AL13

Ore 12, Orbassano (TO), via Marconi 15, l’ assessore Chiarelli partecipa alla Festa dello Sport

Ore 16.30, Crodo (VB), Foro Boario, in rappresentanza di Regione Piemonte e Regio Insubrica il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione della mostra “Cravariola l’Alpe della dote” e alla conferenza “Quando le montagne erano senza confini”

Ore 17, Cervasca (CN), Salone Polivalente, piazza Bramardi, l’ assessore Bongioanni partecipa alla premiazione dei Memorial di ciclismo “Massa Osvaldo e Giusi”

Ore 19, Castiglione Falletto (CN), via Cavour 26, l’ assessore Gallo partecipa alla Giornata celebrativa per il conferimento delle cittadinanze onorarie e il riconoscimento al merito civico

Domenica 1° giugno

Ore 10, Verolengo (T O ), l ’ assessore Bongioanni interviene al Campionato Nord Italia Fisc per la ricerca dei tartufi

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei