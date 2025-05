(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 *Stasera a Taranto il comizio conclusivo di Angelo Bonelli (AVS) a sostegno

di Piero Bitetti*

Si terrà questa sera alle ore 18:30, in Piazza della Vittoria a Taranto, il

comizio conclusivo di Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce nazionale di

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), a sostegno del candidato sindaco del

centrosinistra Piero Bitetti.

L’appuntamento rappresenta un passaggio decisivo nella campagna elettorale

per una parte rilevante della coalizione progressista, che punta a mettere

al centro dell’azione amministrativa la giustizia ambientale e sociale,

temi cruciali per il futuro della città.

“Taranto – ha dichiarato Bonelli – rischia di tornare indietro, a quando

l’ex Ilva era gestita dai Riva, con pesanti conseguenze per la salute dei

cittadini e l’ambiente. Siamo profondamente preoccupati per la nuova

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che concede altri dodici anni di

attività a carbone. Una scelta che non solo ignora le direttive europee

sull’inquinamento, ma condanna Taranto a un futuro insostenibile.”

Con questo comizio, Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce il proprio impegno

per una Taranto libera dall’inquinamento industriale e capace di costruire

un nuovo modello di sviluppo, fondato su salute, lavoro pulito e giustizia

climatica

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE