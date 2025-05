Calendario settimanale Abi 26 maggio – 1° giugno 2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 NOTA PER LA STAMPA

26 maggio – 1° giugno 2025

LUNEDI’ 26 MAGGIO – Milano – Palazzo del Ghiaccio – Via Giovanni Battista Piranesi, 14 – Ore 14.15

129° Consiglio FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani – “Regole comuni per le banche nell’Unione Europea”.

Interviene: Antonio Patuelli, Presidente Abi.

La diretta streaming collegarsi al seguente sito: http://www.fabi.itMERCOLEDI’ 28 MAGGIO – Milano – Auditorium Bezzi Banco BPM – Via Massaua, 6 – Ore 12.45

BANCHE E SICUREZZA 2025 – XXII Edizione.

Organizzato da: AbiEventi e Abi.

Interviene: Marco Elio Rottigni, Direttore Generale Abi.

Per il programma aprire il seguente link: Programma

GIOVEDI’ 29 MAGGIO – Roma – Ore 17.00

Consiglio Abi

Si ricorda:

VENERDI’ 23 MAGGIO – Trento – Castello del Buonconsiglio – Sala Gerola – Via Bernardo Clesio, 5 – Ore 10.45

Festival dell’Economia 2025 – XX Edizione – “Piano Mattei, risultati raggiunti e progetti per l’Africa”.

Organizzato da: Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Interviene: Marco Elio Rottigni, Direttore Generale Abi.

Per partecipare registrarsi al seguente link: http://www.festivaleconomia.it/it/registratiPer seguire la diretta streaming collegarsi al seguente link: http://www.ilsole24ore.comSABATO 24 MAGGIO – Trento – Palazzo Geremia – Sala di Rappresentanza – Via Rodolfo Belenzani, 20 – Ore 9.30

Festival dell’Economia 2025 – XX Edizione – “Perché l’Europa non può esistere senza l’unione bancaria”.

Organizzato da: Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Interviene: Antonio Patuelli, Presidente Abi.

Per partecipare registrarsi al seguente link: http://www.festivaleconomia.it/it/registratiPer seguire la diretta streaming collegarsi al seguente link: http://www.ilsole24ore.com