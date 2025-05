Nella Città che vorrei biblioteche, associazioni e istituzioni Insieme per la lettura

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

*Alla manifestazione “La città che vorrei. Una bussola per la legalità”,

promossa dall’Unifg con il Comune di Foggia, ampio spazio dedicato alla

presentazione di biblioteche e servizi per studenti e cittadini. *

*Sabato 24 maggio, ore 17.00, alla Biblioteca di Area Economica*

*Insieme per la lettura: le Biblioteche di Foggia al servizio del Patto per

la lettura. Presentazione di biblioteche e servizi per studenti e cittadini*

è il titolo dell’incontro in programma sabato *24 maggio 2025*, con inizio

alle ore *17*.*00*, presso la *Biblioteca di Area Economica BaE*, in via

Marina Mazzei, angolo via Caggese, con lo scopo di presentare alla città le

biblioteche e i presìdi di pubblica lettura in vista della creazione si una

rete bibliotecaria comunale.

L’evento è inserito nell’ambito della terza edizione del progetto *La città

che vorrei. Una bussola per la legalità* promosso dall’*Università degli

Studi di Foggia *con il *Comune di Foggia* e la partecipazione di numerose

attività del Terzo Settore, che si svolgerà dal *22 *al *25 maggio* con un

ricco calendario di eventi culturali, mostre, spettacoli teatrali,

proiezioni, incontri con autori, concerti, attività sportive e tornei anche

all’aperto.

Ai saluti dell’Assessora alla Cultura, Politiche Europee e Internazionali e

Politiche Giovanili, *Alice Eliana Amatore* e della Delegata del Rettore al

Sistema Bibliotecario, *Maria Stefania Montecalvo*, seguiranno le

presentazioni a cura della Direttrice del Polo Biblio-Museale di

Foggia, *Gabriella

Berardi*, Responsabile del Polo SBN della Regione Puglia e della

Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo, *Isabella Tammone*.

Non poteva mancare, infatti, uno spazio dedicato alla *promozione della

lettura*, in questa iniziativa che pone l’accento sui temi della legalità e

della giustizia sociale per progettare una comunità più inclusiva e sicura,

stimolando la partecipazione attiva e democratica dei cittadini come

protagonisti attivi del cambiamento.

“Le comunità possono immaginare e co-progettare un futuro di crescita,

soltanto se nel tempo acquisiscono gli strumenti della consapevolezza e del

pensiero critico – sottolinea l’Assessora Amatore -. Questa capacità

creativa e rigenerativa ha però bisogno di essere nutrita in modo costante.

Ecco perché crediamo fortemente nell’accesso democratico all’informazione e

alla conoscenza ed ecco perché abbiamo voluto creare una rete cittadina di

collaborazione tra tutti i soggetti della filiera del libro operanti a

Foggia”, conclude l’Assessora, ricordando che lo scorso gennaio, Foggia è

stata insignita del titolo di *Città che Legge* per il triennio* 2024-226.*

Si tratta di un riconoscimento del *Centro per il Libro e la Lettura *(

*CEPELL*), istituto autonomo del *Ministero della Cultura*, ottenuto al

temine di un lungo percorso compiuto insieme al *Polo Biblio-Museale d

Foggia*, che ha portato alla sottoscrizione del *Patto per la Lettura*.

“Il Patto per la lettura è sottoscritto da istituzioni culturali,

associazioni, biblioteche, librerie, case editrici, università, scuole,

fondazioni e da tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella promozione

della lettura – precisa la Direttrice del Polo Biblio-Museale, Berardi,

annunciando che nel corso dell’incontro molta attenzione sarà riservata

alle biblioteche parrocchiali e scolastiche, ma anche di altri Enti

come la *Camera

di Commercio*, la *Fondazione dei Monti Uniti*, l’*Archivio di Stato*”.

Attese anche le testimonianze di alcuni utenti che frequentano le attività

di promozione della Lettura della *Biblioteca “la Magna Capitana*”, che

nonostante la chiusura della sede per lavori non smette di svolgere le sue

funzioni presso il Museo di Storia Naturale.

Nell’anno in cui si celebra il *25esimo anniversario* dell’istituzione

dell’Ateneo foggiano, la “La città che vorrei” si distribuirà in diversi

luoghi cittadini significativi, coinvolgendo anche associazioni, scuole e

cittadini: Parco dei Campi Diomedei, Dipartimento di Giurisprudenza, Polo

di Economia e Biblioteca di Area Economica (BaE). “Il Sistema Bibliotecario

di Ateneo, con le biblioteche diffuse sul territorio e afferenti ai

dipartimenti, ha in questi ultimi anni presidiato il territorio, aprendosi

alla cittadinanza e non solo all’utenza istituzionale, e sarà questa

l’occasione – riferisce Isabella Tammone, Responsabile del Sistema – per

presentare quanto finora realizzato”.