Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico – COMUNICATO STAMPA – Borse Lavoro Giovani 2025

Borse lavoro giovani: dieci opportunità per i ragazzi tra i 18 e i 24 anni residenti a Tolmezzo, Amaro e Cavazzo Carnico

Un’esperienza lavorativa al servizio delle comunità locali. È l’opportunità offerta dalle Borse lavoro giovani estate 2025, promosse dai Comuni di Tolmezzo, Amaro e Cavazzo Carnico. Dieci in totale i progetti attivati, che si svolgeranno tra inizio luglio e i primi giorni di agosto, rivolti ai giovani tra i 18 (compiuti all’inizio delle attività) e i 24 anni.

Il Comune di Tolmezzo propone cinque borse: due in biblioteca, due al centro estivo e una all’asilo nido comunale.

Il Comune di Amaro ne attiverà due, entrambe presso il centro estivo comunale.

Anche il Comune di Cavazzo Carnico partecipa all’iniziativa con tre borse lavoro: due al centro estivo e una all’interno del Comune, in ambito amministrativo.

I giovani selezionati avranno modo di vivere un’esperienza utile e formativa, contribuendo concretamente alla vita della comunità e acquisendo prime competenze lavorative.

Prima dell’avvio delle attività, i partecipanti selezionati seguiranno un breve corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 6 giugno 2025, seguendo le modalità indicate nei siti internet comunali http://www.comune.tolmezzo.ud.it – http://www.comune.amaro.ud.it – http://www.comune.cavazzocarnico.ud.it .

