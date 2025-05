Biblioteche senza frontiere: partono i gruppi di conversazione in italiano per stranieri

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 19 May 2025 *Gruppi di conversazione *

*in lingua italiana per stranieri*

*Al via gli incontri rivolti a persone di altra nazionalità*

*che vogliono migliorare le proprie competenze linguistiche. *

*Entra nel vivo il progetto LiBri-Library Bridges.*

*La Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia *

*tra le 7 proposte selezionate in tutta Italia. *

*A disposizione anche uno scaffale multiculturale. *

*Si comincia martedì 27 maggio, ore 17.30, al Museo di Storia Naturale*

*Gruppi di conversazione in italiano per persone straniere*: partiranno

martedì *27 maggio 2025*, alle ore *17.30*, al *Museo di Storia Naturale *di

Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, gli incontri di *conversazione *con

bibliotecari e conversatori volontari di *madrelingua italiana*.

Entra nel vivo, dunque, il progetto *LiBri – Library Bridges* di *Biblioteche

Senza Frontiere*, che *ha selezionato in tutta Italia soltanto sette

territori*, tra cui la nostra città, grazie ad un’idea progettuale

presentata dalla *Biblioteca “la Magna Capitana”*, con il partenariato

istituzionale del *Comune di Foggia*.

Le biblioteche, insomma, diventano ponti per favorire i percorsi di

integrazione di *persone migranti*, *rifugiate, sfollate* e *richiedenti

asilo*.

In un clima accogliente e colloquiale, allora, si avvieranno conversazioni

di base per approfondire la conoscenza della lingua italiana, ma anche per

creare occasioni di socializzazione.

Seguendo il modello della progettazione partecipata, infatti, i bisogni

informativi sono stati raccolti ascoltando direttamente una rappresentanza

di persone di diverse nazionalità, che frequenta il *Centro Provinciale

Istruzione Adulti 1* di Foggia e il *Centro Interculturale Baobab *della

Cooperativa sociale Arcobaleno, entrambi partner di progetto insieme alla

Cooperativa Frequenze e all’Associazione Aquile di Capitanata.

Nel corso dei primi incontri esplorativi con loro, in particolare, è emersa

proprio l’esigenza di migliorare le competenze linguistiche.

I migranti troveranno anche uno *scaffale multiculturale*, con una

selezione di libri di facile comprensione per la lettura in sede e per il

prestito.

“Biblioteche Senza Frontiere” è un’organizzazione che promuove l’accesso

all’educazione, all’informazione e alla cultura per sostenere l’autonomia e

la capacità di agire delle comunità.

Il progetto LiBri, finanziato dal *Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

dell’Unione Europea*, si propone di ampliare i partenariati tra autorità

locali, bibliotecari e associazioni di cittadini di paesi terzi per

promuovere l’integrazione e l’inclusione di questi ultimi in Francia,

Polonia, Romania, Lituania e Italia rafforzando il ruolo delle biblioteche

come spazi comunitari inclusivi.