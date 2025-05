Il MBRSC presenta l’industria spaziale degli Emirati Arabi Uniti a “Make it in the Emirates 2025”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Il Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) si prepara a brillare durante Make it in the Emirates 2025, evento di punta in programma dal 19 al 22 maggio presso l’ADNEC Centre di Abu Dhabi, con la presentazione dell’MBZ-SAT – il satellite più avanzato della regione – come simbolo di innovazione, sovranità tecnologica e crescita industriale made in UAE.

Allo stand del MBRSC, i visitatori potranno ammirare un modello a grandezza naturale dell’MBZ-SAT e scoprire componenti chiave realizzati localmente, tra cui pannelli a nido d’ape in alluminio, strutture meccaniche e sistemi elettronici, prodotti in collaborazione con aziende emiratine come Strata, EPI, HALCON, Rockford Xellerix, Falcon ed Emirates Global Aluminium (EGA).

Una collaborazione strategica per lo spazio e l’economia

Il satellite, lanciato nello spazio il 14 gennaio 2025, è stato sviluppato interamente da ingegneri emiratini, con oltre il 90% dei suoi componenti meccanici realizzati da imprese nazionali. L’iniziativa incarna il potenziale industriale degli Emirati Arabi Uniti, in particolare nella produzione ad alta tecnologia, e riflette l’impegno del Paese verso una crescita economica diversificata e guidata dalla conoscenza.

S.E. Salem Humaid AlMarri, Direttore Generale del MBRSC, ha sottolineato come il progetto MBZ-SAT dimostri l’efficacia delle collaborazioni locali nel generare innovazione spaziale di livello mondiale. “Questa missione è una testimonianza del nostro impegno per l’autosufficienza tecnologica e il rafforzamento delle competenze industriali nazionali”, ha affermato.

Partner industriali d’eccellenza

Il contributo dei partner industriali è stato determinante:

EPI e HALCON (EDGE Group) : specializzati in ingegneria di precisione, PCB e software;

: specializzati in ingegneria di precisione, PCB e software; Strata : responsabile della produzione di componenti meccanici e pannelli resistenti per lo spazio;

: responsabile della produzione di componenti meccanici e pannelli resistenti per lo spazio; EGA : fornitore di alluminio solare CelestiAL, primo nel suo genere al mondo;

: fornitore di alluminio solare CelestiAL, primo nel suo genere al mondo; Falcon Group : sviluppo di componenti meccanici avanzati;

: sviluppo di componenti meccanici avanzati; Rockford Xellerix: cablaggio e sistemi embedded ad alta precisione.

Verso un futuro industriale e spaziale sostenibile

L’iniziativa MBZ-SAT è una chiara dimostrazione della visione degli Emirati Arabi Uniti nel posizionarsi come hub globale per la produzione tecnologica avanzata e l’esplorazione spaziale. Con tecnologie sostenibili, materiali all’avanguardia e know-how locale, il satellite rappresenta un catalizzatore per l’espansione dell’ecosistema industriale emiratino.

La partecipazione del MBRSC a Make it in the Emirates 2025 sottolinea la crescente sinergia tra spazio e industria, evidenziando come la tecnologia spaziale possa potenziare l’economia nazionale, promuovere la sovranità tecnologica e rafforzare la competitività globale degli Emirati Arabi Uniti.

Il Centro sarà presente allo stand MBRSC – ADNEC Centre Abu Dhabi.