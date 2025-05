Dodik: “La Republika Srpska respinge completamente le azioni di Schmidt”

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Banja Luka – Il presidente della Republika Srpska, Milorad Dodik, ha dichiarato che l’entità serbo-bosniaca rifiuta con fermezza qualsiasi azione intrapresa da Kristijan Schmidt, che ha definito “illegale”, accusandolo di essere uno strumento nelle mani dei partiti bosniaci per centralizzare la Bosnia-Erzegovina.

“La Republika Srpska vuole risolvere la crisi politica attraverso il dialogo, non attraverso imposizioni o dettami esterni,” ha scritto Dodik in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (ex Twitter). “Respingiamo completamente le azioni dell’illegale Schmidt, le cui attività rappresentano la vera causa della crisi politica nel Paese.”

Узрок политичке кризе је дјелoвање нелегалног Шмита, којег користе бошњачке странаке за унитаризацију БиХ и његовим доласком та тема је поново актуелизована у Сарајеву.



Шмитово дјеловање Република Српска потпуно одбацује, јер

Secondo Dodik, Schmidt viene utilizzato dai partiti di Sarajevo per rafforzare l’unità statale a discapito delle entità costituenti, in violazione degli Accordi di Dayton e della Costituzione della Bosnia-Erzegovina. “Con il suo arrivo, il tema dell’unificazione è diventato centrale a Sarajevo, aggravando le tensioni istituzionali,” ha aggiunto.

Dodik ha inoltre ricordato di aver convocato durante la settimana un incontro tra i rappresentanti dei partiti politici a Doboj, sottolineando che questo gesto dimostra la disponibilità della Republika Srpska a trovare una soluzione pacifica alla crisi.

Il leader serbo-bosniaco ha più volte rifiutato di riconoscere l’autorità di Kristijan Schmidt come Alto Rappresentante, sostenendo che la sua nomina non è stata approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, elemento centrale per la legittimità della carica secondo il punto di vista della Republika Srpska.

Le dichiarazioni di Dodik rischiano di intensificare ulteriormente il confronto politico tra le istituzioni centrali e la Republika Srpska, contribuendo a un clima di crescente instabilità all’interno della fragile struttura istituzionale della Bosnia-Erzegovina.