Al via la terza edizione dell’iniziativa “Dal micro al macro”, dal 19 al 22 maggio

Quattro giorni di laboratori didattici dedicati a bambini e bambine delle scuole primarie di Modena, per permettere loro di avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica osservando organismi di varie dimensioni, esplorando le loro caratteristiche biologiche, comportamentali e alimentari.

Al via la terza edizione dell’iniziativa “Dal micro al macro: trasformiamo l’esperienza in conoscenza attraverso gli strumenti della scienza”, organizzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze di Unimore, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e la Fondazione Marco Biagi.

Dal 19 al 22 maggio, presso il Campus Unimore di via Campi, a Modena, l’iniziativa offrirà ai bambini e alle bambine delle scuole primarie un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica, attraverso laboratori multidisciplinari pensati per stimolare la loro curiosità e l’apprendimento. Promosso dalla Dr.ssa Antonietta Vilella, il progetto coinvolgerà giovani ricercatori e ricercatrici Unimore, che guideranno i partecipanti in un percorso interattivo alla scoperta dei mondi microscopico e macroscopico.

Con l’utilizzo di strumenti scientifici avanzati, i bambini e le bambine potranno osservare organismi di varie dimensioni, esplorando le loro caratteristiche biologiche, comportamentali e alimentari. Un approccio pratico e coinvolgente favorirà lo sviluppo del pensiero critico, sensibilizzando i/le partecipanti sull’importanza della biodiversità e del ruolo degli organismi nei processi di ricerca biomedica e ambientale.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere la cultura scientifica, offrendo ai più giovani una prima esperienza con il metodo scientifico e un’occasione per riflettere sul valore della ricerca e della biodiversità.

Il progetto è finanziato da Unimore nell’ambito delle attività di Public Engagement 2024.

Modena, 17 maggio 2025

