domani incontro in ricordo di Francesco Benozzo, candidato al Nobel per la letteratura 2024

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 16 May 2025 Nell’ambito del progetto “Itinerari di bellezza tra poesia, canto e arte”

IN RICORDO DI FRANCESCO BENOZZO: STUDIOSO, MUSICISTA, POETA, CANDIDATO AL NOBEL PER LA LETTERATURA NEL 2024

Domani 17 maggio, alle 17.30, a Palazzo Antonini a Udine

Udine, 16 maggio 2025 – Domani, sabato 17 maggio, alle 17.30, nell’aula 1 di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine) incontro dell’Università di Udine in ricordo di Francesco Benozzo. Filologo, poeta, arpista e candidato al premio Nobel per la letteratura 2024, Benozzo è scomparso prematuramente il 22 marzo scorso.

“Io sono una barriera frangivento/la vela lacerata di una nave” è il titolo dell’appuntamento. Dialogheranno Antonella Riem, docente dell’Ateneo friulano e presidente dell’Associazione laureati in lingue e letterature straniere (All), e Liviana Pitt, antropologa e danzatrice. L’incontro sarà arricchito da letture tratte dall’edizione bilingue dei poemi di Francesco Benozzo. A completare l’evento, un intervento musicale del fisarmonicista ucraino Liubomyr Bogoslavets, che accompagnerà le letture con suggestive sonorità di musica tradizionale popolare.

Poliedrica figura di studioso e musicista, Benozzo, professore di filologia romanza all’Università di Bologna, era molto legato al Friuli e alle sue montagne, fulcro di importanti sue attività di studio e ricerca.

