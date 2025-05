Dubai celebra l’eccellenza nei servizi pubblici: la Bandiera Hamdan premia i migliori enti governativi

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2025

La visione di una pubblica amministrazione all’avanguardia prende forma concreta a Dubai, dove Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai e Presidente del Consiglio Esecutivo, ha conferito la prestigiosa Bandiera Hamdan alla Direzione Generale per l’Identità e gli Affari Esteri per i risultati eccezionali ottenuti nell’ambito della politica Services 360. Questo riconoscimento onora l’impegno verso un modello di servizio pubblico integrato, proattivo e profondamente umano.

“Guidati dalla visione di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, i nostri servizi non solo rispondono alle esigenze, ma le anticipano,” ha affermato lo sceicco Hamdan. “Services 360 è una trasformazione strutturale che rafforza la connessione tra istituzioni, imprese e cittadini, mettendo la persona al centro.”

Grazie a questa politica, 997 servizi governativi sono stati riprogettati, generando risparmi per 2,3 miliardi di AED per i clienti e 1,6 miliardi di AED per gli enti pubblici. Il modello ha portato a una riduzione del 93% dei tempi di attesa, del 63% delle richieste di servizio e del 56% dei tempi complessivi di completamento.

Durante la cerimonia annuale del Programma Hamdan bin Mohammed per i Servizi Governativi, organizzata dal Dubai Model Centre, sono stati premiati anche altri enti distintisi per l’innovazione e l’eccellenza. La Dogana di Dubai ha ricevuto il premio per la Migliore Iniziativa Pionieristica grazie al progetto di e-commerce transfrontaliero, mentre la Polizia di Dubai ha ottenuto il riconoscimento per la Migliore Esperienza Digitale in Città per l’iniziativa “Ahsan Allah Aza’akum”, che digitalizza le procedure post-decesso.

La Roads and Transport Authority ha confermato il suo primato in termini di fiducia dei cittadini per il secondo anno consecutivo, segno tangibile dell’efficacia e dell’approccio centrato sul cliente.

Lo sceicco Hamdan ha sottolineato che la Bandiera Hamdan premia l’impatto reale sulla vita delle persone: “Ogni ente premiato oggi ha contribuito a scrivere un nuovo capitolo della storia di eccellenza di Dubai”.

Il programma è valutato secondo rigorosi criteri – impatto, innovazione, sostenibilità e cultura del servizio – con l’inclusione diretta dei cittadini nel processo di feedback, a rafforzare un modello partecipativo e trasparente.

Questi riconoscimenti rappresentano non solo un traguardo, ma anche una spinta verso una nuova fase di eccellenza, dove la trasformazione digitale e l’integrazione tra enti pubblici diventano strumenti concreti per migliorare la qualità della vita.