Convocazione commissione consiliare n. 5_lunedì 12 maggio 2025_ore 10 e 30

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA
POLITICHE GIOVANILI
TURISMO SPORTIVO
COMUNE DI ORISTANO
PROTOCOLLO n°
R. A. P. n°
ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE:
ANGIOI PAOLO, PRESIDENTE
DELLA VOLPE CARLA, VICE PRESIDENTE
DAGA MASSIMILIANO
ORRÙ STEFANIA
TATTI DAVIDE RINALDO
ALLA GIUNTA
AL CONSIGLIO COMUNALE
AL SEGRETARIO GENERALE E AI DIRIGENTI
ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE
AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
CONVOCAZIONE URGENTE DELLA Vª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – SPORT – IN DATA
LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025 – CON INIZIO ALLE ORE 10:30 – PRESSO LA SALA DEI GRUPPI DI
MINORANZA, PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PIANO TERRA
SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA Vª COMMISSIONE
CONSILIARE CHE SI TERRÀ, NELLA SALA DEI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA, IN DATA
LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025
ORE 10:30
PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:
1. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’AREA SPORTIVA TORANGIUS E FUTURA GESTIONE DELLA
MEDESIMA.
2. STATO ED ITER DEI LAVORI DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE.
3. PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI ANNUALI E DI QUELLI ESTIVI IN PARTICOLARE.
SI AUSPICA CORTESEMENTE PRESENZI ALLA RIUNIONE IL SIG. ASSESSORE COMUNALE ANTONIO FRANCESCHI.
ORISTANO, 9 MAGGIO 2025
F.TO DOTT. PAOLO ANGIOI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
SIBI_GM
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(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE