Convocazione commissione consiliare n. 5_lunedì 12 maggio 2025_ore 10 e 30

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 09 May 2025 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Consiglio Comunale di Oristano

SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA

POLITICHE GIOVANILI

TURISMO SPORTIVO

COMUNE DI ORISTANO

PROTOCOLLO n°

R. A. P. n°

ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE:

 ANGIOI PAOLO, PRESIDENTE

 DELLA VOLPE CARLA, VICE PRESIDENTE

 DAGA MASSIMILIANO

 ORRÙ STEFANIA

 TATTI DAVIDE RINALDO

ALLA GIUNTA

AL CONSIGLIO COMUNALE

AL SEGRETARIO GENERALE E AI DIRIGENTI

ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE

AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA

LORO RECAPITO

Oggetto

CONVOCAZIONE URGENTE DELLA Vª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – SPORT – IN DATA

LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025 – CON INIZIO ALLE ORE 10:30 – PRESSO LA SALA DEI GRUPPI DI

MINORANZA, PALAZZO DEGLI SCOLOPI, PIANO TERRA

SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA Vª COMMISSIONE

CONSILIARE CHE SI TERRÀ, NELLA SALA DEI GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA, IN DATA

LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025

ORE 10:30

PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:

1. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELL’AREA SPORTIVA TORANGIUS E FUTURA GESTIONE DELLA

MEDESIMA.

2. STATO ED ITER DEI LAVORI DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE.

3. PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI ANNUALI E DI QUELLI ESTIVI IN PARTICOLARE.

SI AUSPICA CORTESEMENTE PRESENZI ALLA RIUNIONE IL SIG. ASSESSORE COMUNALE ANTONIO FRANCESCHI.

ORISTANO, 9 MAGGIO 2025

F.TO DOTT. PAOLO ANGIOI

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

SIBI_GM

_________________________________________________