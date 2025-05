Bullismo, sottosegretario all’Interno PRISCO: “Dal Governo un altro segnale concreto a tutela di ragazzi e famiglie”

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco*

Bullismo, Prisco: “Dal Governo un altro segnale concreto a tutela di

ragazzi e famiglie”

“Con l’approvazione oggi in Consiglio dei ministri del decreto legislativo

contro il bullismo e il cyberbullismo, il Governo conferma la sua ferma

volontà di tutelare i più giovani da ogni forma di violenza e

prevaricazione”, dichiara il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.

“Si tratta di un provvedimento atteso, che introduce strumenti efficaci per

prevenire, contrastare e intervenire tempestivamente su fenomeni purtroppo

sempre più diffusi nella vita scolastica e digitale. Tra le misure più

rilevanti – prosegue Prisco – vi è il potenziamento del numero unico 114,

punto di riferimento per segnalare situazioni di emergenza e disagio che

possano compromettere lo sviluppo psico-fisico di bambini e ragazzi sotto i

18 anni, oltre al rafforzamento del principio di responsabilità genitoriale

per i danni provocati dai figli minori attraverso l’uso improprio della

rete.”

“È una risposta chiara alle famiglie, agli educatori e alle scuole –

conclude – e un ulteriore passo nella strategia complessiva del Governo per

combattere ogni forma di violenza e devianza minorile, rafforzando la

sicurezza educativa e sociale della nostra Nazione”

